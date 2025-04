El argentino Ángel Cabrera logra en Boca Ratón su primer título en el PGA Tour Champions

Madrid, 6 abr (EFE).- El argentino Ángel Cabrera logró este domingo su primer título en el PGA Tour Champions de golf para veteranos al ganar el torneo James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational, disputado desde el viernes en The Old Course at Broken Sound en Boca Raton, Florida (Estados Unidos).

El 'Pato' Cabrera, de 55 años y ganador de 54 títulos como profesional, entre ellos dos 'majors', el US Open de 2007 y el Masters de 2009, acabó primero el torneo con 205 golpes totales (11 bajo par) y tres rondas de 68, 66 y 71.

El golfista cordobés aventajó en dos golpes al surcoreano KJ Choi y en tres al sudafricano Retief Goosen.

Hasta ahora había logrado una victoria en circuitos de veteranos, dentro del European Senior Tour (Paul Lawrie Matchplay de 2024), pero este domingo firmó la primera en el PGA Tour Champions. EFE