Los transportistas de Bolivia pararán este jueves para pedir una solución al desabastecimiento de diésel

La Confederación de Choferes de Bolivia, que congrega a los transportistas del país, han convocado un paro nacional para este jueves 1 de agosto con el objetivo de protestar ante las autoridades y exigirles una solución para el problema de escasez de dólares y el desabastecimiento de diésel. Si bien saben que este paro no solucionará estos problemas, los transportistas han decidido optar por esta medida de fuerza para mostrar su desconecto, y que las autoridades se vean obligadas a hacer "algo" y "decir la verdad". El sector del transporte pesado no se sumará a esta medida, que se extenderá durante las 24 horas del jueves y que incluye una marcha hacia La Paz, la capital administrativa de Bolivia. No obstante, son partidarios de encontrar una solución para estos temas "de mucha necesidad para el desarrollo del país". Desde el Gobierno boliviano han convocado una reunión este martes con el responsable de la Confederación de Choferes de Bolivai, Lucio Gómez, para explicar los avances al sector y tratar de encontrar una solución a través del diálogo. En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, ha explicado que ya se sabe que el diésel que estaba bloqueado en Paraguay ya ha ingresado al país y que se encuentran a la espera de que cesen las malas condiciones marítimas en Chile para el descargo de los buques de combustibles.

Compartir nota: Guardar Nuevo