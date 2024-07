Lunes, 29 de julio de 2024 (22:00 GMT)

VENEZUELA ELECCIONES

Venezuela exige a siete países retirar "de inmediato" a su personal diplomático en Caracas

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela exigió este lunes a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay "el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano", en rechazo a sus "injerencistas acciones y declaraciones" sobre las presidenciales de este domingo. Asimismo, el Ejecutivo de Nicolás Maduro, según un comunicado oficial, decidió "retirar todo el personal diplomático de las misiones" en estos siete países latinoamericanos.

VENEZUELA ELECCIONES

Maduro agradece a sus homólogos de ocho países por sus felicitaciones tras las elecciones

Caracas (EFE).- El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció este lunes a sus homólogos de Rusia, China, Serbia, Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia y Guinea-Bisáu por sus felicitaciones tras los resultados de las elecciones presidenciales, que fueron, sin embargo, rechazados por la oposición mayoritaria y gran parte de la comunidad internacional. En distintas publicaciones en la red social X, Maduro expresó su agradecimiento al ruso Vladímir Putin, al chino Xi Jinping, al serbio Aleksandar Vucic, al nicaragüense Daniel Ortega, al cubano Miguel Díaz-Canel, a la hondureña Xiomara Castro, al boliviano Luis Arce y al guineano Umaro Sissoco, por sus respectivos mensajes.

VENEZUELA ELECCIONES

El CNE venezolano proclama a Maduro presidente y la oposición defiende que ganó González Urrutia

Caracas (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó este lunes presidente de forma oficial a Nicolás Maduro, después de que el ente anunciara la noche del domingo que el líder chavista, en el poder desde 2013, ganó los comicios con el 51,2 % de los votos, un resultado rechazado por la oposición mayoritaria y gran parte de la comunidad internacional. La líder antichavista María Corina Machado dijo por su parte que el "nuevo presidente electo" de Venezuela es el también opositor y candidato Edmundo González Urrutia. Maduro celebró la "proeza histórica" de haber vencido al fascismo tras ser proclamado presidente por el CNE.

VENEZUELA ELECCIONES

La comunidad internacional exige claridad en el recuento de las elecciones venezolanas

Redacción Internacional (EFE).- La gran mayoría de la comunidad internacional exigió este lunes a las autoridades venezolanas transparencia en el recuento de los comicios presidenciales celebrados el domingo, y en los que el ente electoral, controlado por el chavismo, atribuyó la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, con el 51 % de los votos. EE.UU., la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos mostraron su preocupación por el recuento y reclamaron claridad y que se publiquen todas las actas electorales para que se puedan verificar los resultados que dan como vencedor a Maduro, que fue felicitado por Rusia, Irán o China.

VENEZUELA ELECCIONES

Nueve países latinoamericanos piden reunión urgente de la OEA por las elecciones venezolanas

Redacción América (EFE).- Los Gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, en una declaración conjunta emitida este lunes, manifiestan su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales en Venezuela, exigen la revisión completa de los resultados electorales y piden una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA).La declaración enfatiza la necesidad de la presencia de observadores electorales independientes para asegurar el respeto de la voluntad del pueblo venezolano, que participó masiva y pacíficamente en las elecciones.

NORTEAMÉRICA INCENDIOS

California y Canadá luchan contra incendios forestales sin control con miles de evacuados

Los Ángeles/Toronto (EE.UU/Canadá) (EFE).- En California (EE.UU.) más de 4.800 bomberos tratan de hacer frente al incendio forestal más grande que se ha declarado en lo que va de año en este estado mientras que en Canadá al menos otros dos fuera de control siguen activos en el Parque de Jasper en un final de julio en el que los grandes incendios son protagonistas en norteamérica, obligando a evacuar a miles de personas. El de California sigue extendiéndose este lunes sin control mientras se evacuan ciudades enteras y ya más de 148.000 hectáreas quedaron reducidas a escombros desde que se desataron las llamas el pasado miércoles, afectando con especial virulencia los condados californianos de Butte y Tehama.

ISRAEL LÍBANO

Netanyahu augura una "dura" respuesta al ataque en Majdal Shams que hace temer la guerra

Jerusalén (EFE).- Israel especula sobre cuál será la respuesta militar al ataque contra Majdal Shams, en el que murieron 12 niños, entre los augurios de las autoridades de la subida de tono en la escalada de violencia con Hizbulá, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, alimentó esta tarde al asegurar que la represalia "llegará, y será dura". Netanyahu visitó hoy la localidad drusa en los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967, en un intento de presentar sus condolencias y se topó con unos 200 vecinos que le recibieron al grito de "fuera" y "asesino", según el diario israelí Haaretz.

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu acusa a Hamás de exigir "29 cambios" a la propuesta de acuerdo de alto el fuego

Jerusalén (EFE).- El primer ministro Benjamín Netanyahu respondió a las acusaciones de Hamás que lo culpan de "eludir" un pacto de alto el fuego con sus demandas asegurando que son los islamistas exigieron "29 cambios" a la propuesta y no respondieron "al esquema original", según un comunicado de su oficina. "La dirección de Hamás impide un acuerdo", recoge el texto, mientras que "Israel no cambió ni añadió ninguna condición en el esquema", a diferencia de lo que le reprocha el grupo islamista.

EE.UU. JUSTICIA

Joe Biden quiere cambiar el Tribunal Supremo para que ningún presidente esté fuera de la ley

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere cambiar el funcionamiento del Tribunal Supremo para "garantizar que ningún presidente esté por encima de la ley", anunció este lunes en un articulo en el diario The Washington Post. "Podemos y debemos impedir el abuso de poder presidencial y restaurar la fe de los ciudadanos en nuestro sistema judicial", aseguró. Biden pretende que no se repitan fallos como el recientemente dictado por el alto tribunal que "otorgó inmunidad a los presidentes por las acciones que realicen mientras están en el cargo" y que afectó al expresidente Donald Trump y su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

MÉXICO NARCOTRÁFICO

López Obrador "no descarta" intrusión de fuerzas de EE.UU. en México por la captura del Mayo

Ciudad de México (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó este lunes la intrusión de Fuerzas Armadas estadounidenses en México para el arresto de los narcotraficantes Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, e Ismael el Mayo Zambada, aunque aceptó que no hay pruebas. “No se descarta (la intrusión de Fuerzas Armadas de Estados Unidos) pero no hay pruebas”, aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina, además, cuestionó la detención de ambos narcotraficantes, arrestados el jueves en El Paso, Texas, tras bajar de un avión que salió de México sin conocimiento del Gobierno.

FRANCIA SABOTAJE

Las telecomunicaciones francesas afectadas por cortes. Detenido un sospechoso por sabotaje contra trenes

París (EFE).- El funcionamiento de algunas redes de telecomunicaciones en Francia resultó afectado este lunes por cortes provocados en varios puntos del país, informó el Gobierno, en lo que es el segundo sabotaje contra las infraestructuras francesas desde que comenzaron los juegos de París. Este nuevo sabotaje se produce días después del perpetrado contra la red ferroviaria de alta velocidad, que hoy ya ha vuelto a operar con normalidad. Un hombre conocido por formar parte de la ultraizquierda y con antecedentes por intrusiones a instalaciones ferroviarias fue detenido, aunque todavía sin pruebas de su vinculación con los sabotajes contra la alta velocidad.

SUDÁN REBELIÓN

Más de 60 muertos en tres días en un presunto ataque de las FAR contra el oeste de Sudán

Jartum (EFE).- La cifra de muertos por el ataque que lanzó supuestamente el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) el pasado sábado contra la ciudad de Al Fasher, último bastión del Ejército en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, aumentó a más 60, indicaron este lunes fuentes oficiales. "Durante los últimos tres días, más de 60 personas murieron y más de 100 ciudadanos resultaron heridos en Al Fasher como resultado de un ataque de artillería por las Fueras de Apoyo Rápido", dijo el gobierno del estado de Darfur Norte, cuya capital es Al Fasher, en un comunicado.

CIENCIA ALIMENTACIÓN

Una dieta sana con menos azúcar se relaciona con una edad biológica más joven

Redacción Ciencia (EFE).- Una dieta rica en vitaminas y minerales, sobre todo la mediterránea, pero especialmente sin mucho azúcar añadido, se relaciona con una edad biológica más joven a nivel celular, según un estudio que publica este lunes Jama Network Open. La investigación llama especialmente la atención sobre el azúcar añadido del que señala que, aun siguiendo una dieta sana, “cada gramo” que consumían las participantes “se asociaba a un aumento de su edad epigenética”. El estudio es uno de los primeros en mostrar un vínculo entre el azúcar añadido y el envejecimiento epigenético. EFE

