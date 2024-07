Brasil, México y Colombia elaboran comunicado conjunto sobre Venezuela

(Bloomberg) -- Brasil está en negociaciones con México y Colombia para publicar un comunicado conjunto que exija que Venezuela cuente todos los votos y publique los registros electorales de cada distrito, según dos funcionarios del gobierno brasileño familiarizados con el asunto.

Los ministerios de Relaciones Exteriores de los tres países —todos encabezados por presidentes de izquierda que históricamente han mantenido estrechos vínculos con el venezolano Nicolás Maduro— emitireron declaraciones el lunes en las que se negaron a reconocer el resultado de las elecciones del domingo hasta que Caracas tome medidas para garantizar la transparencia del proceso.

Pero Brasil ve una declaración conjunta de los aliados más cercanos de Maduro en la región como una forma de aumentar la presión sobre su gobierno, que hasta ahora ha ignorado las solicitudes de la oposición venezolana y la comunidad internacional para que se publiquen las actas, dijeron los funcionarios.

Representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores de México y Colombia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva está molesto con la situación en Venezuela y cree que Maduro ha incumplido sistemáticamente sus promesas de transparencia en el proceso electoral, dijeron los funcionarios, que solicitaron el anonimato para discutir el pensamiento del presidente.

Subrayando la insatisfacción, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ordenó al embajador del país en Caracas que no asistiera a una ceremonia celebrada el lunes por el organismo electoral de Venezuela para certificar el resultado. Según un recuento parcial de votos publicado por el Gobierno, Maduro obtuvo el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del principal candidato de la oposición, Edmundo González.

Lula dijo la semana pasada que Maduro “necesita aprender: cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas y te preparas para disputar otras elecciones”, y advirtió que el futuro económico de Venezuela depende de una elección limpia con un resultado que la comunidad internacional considere legítimo.

Nota Original: Brazil, Mexico, Colombia Negotiate Joint Statement on Venezuela

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Maya Averbuch y Oscar Medina.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.