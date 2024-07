Carolina Marín debuta con triunfo en París ante la suiza Jenjira Stadelmann

La jugadora española de bádminton Carolina Marín venció este domingo en dos juegos (21-11 y 21-19) a la suiza Jenjira Stadelmann, número 102 del mundo, superando con éxito su estreno en la fase de grupos de Paris 2024 y dando un paso más hacia los octavos de final, después de un duelo que le costó cerrar con una segunda manga algo más espesa. Ambas jugadoras comenzaron con algo de precipitación, en un inicio con errores impropios que provocaron un marcador muy igualado, también quizá por los nervios habituales en un debut olímpico. Pero la experiencia y el control que atesora Marín fueron apareciendo poco a poco para dar un pequeña ventaja a la española, que llegó a ser de 11-7 en el primer descanso. Ese colchón de cuatro puntos lo fue manteniendo la onubense sin demasiado problema, mucho más entera que su rival, que se veía obligada a arriesgar algo más por debajo del marcador. Y esa presión que impuso la española sobre la suiza causó efecto, y la ventaja creció hasta los nueve puntos (19-10). Carolina Marín estaba completando sus mejores minutos, cambiando las velocidades del volante y cerrando de manera aparentemente sencilla el primer juego por 21-11, para encauzar su estreno en los Juegos de París, en su primer partido en una cita olímpica desde la final en la que se colgó el oro en 2016. Ya en la segunda manga, Marín siguió siendo muy superior y tiró de experiencia en este tipo de torneos --la suiza se estrenaba en unos Juegos--. La vigente campeona continental puso una marcha más para no sufrir ningún contratiempo y cerrar el partido cuanto antes, mientras Stadelmann no parecía tener ningún plan concreto y se centró en exigir, al menos físicamente, el máximo a la onubense. Con 11-3 en el marcador, el duelo parecía ya prácticamente sentenciado, pero la suiza renació y recortó distancias con un buen parcial (11-6). Marín reaccionó, pero Stadelmann estaba en sus mejores minutos en el Porte de La Chapelle Arena y generó algo de dudas en la onubense, que recurría constantemente a los consejos de su entrenador Fernando Rivas. De hecho, la suiza se colocó a solo tres puntos (19-17), pero fue entonces cuando Marín sacó su garra y su potencial ofensivo para gozar del punto de partido. Pero Stadelmann se agarró al partido y frustró los dos primeros 'match point', pero a la tercera llegó la vencida (21-19). A la onubense le costó cerrar el encuentro más que la primera manga, pero ya encauza su billete a octavos de final. La segunda jornada del Grupo C ante la irlandesa Rachael Darragh, número 68 del ránking mundial, será el próximo miércoles.

