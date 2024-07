Sábado, 27 de julio de 2024 (22:00 GMT)

VENEZUELA ELECCIONES

Venezuela se prepara para sus elecciones más trascendentales de la última década

Caracas (EFE).- Venezuela se prepara para celebrar este domingo las elecciones más trascendentales de la última década en el país, en las que competirán por la Presidencia diez candidatos, entre los que se elegirá la continuidad del chavismo, en el poder desde hace 25 años, o un Gobierno de signo opuesto. A pocas horas de la apertura de los 15.767 centros electorales, prevista para las 6:00 hora local (10:00 GMT), la expectación crece ante unos comicios en los que la oposición mayoritaria participa -con Edmundo González Urrutia como abanderado-, por primera vez desde las parlamentarias de 2015, cuando ganó.

El Gobierno venezolano impide la entrada al país de varias delegaciones internacionales

Redacción Internacional (EFE).- Varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos, así como una de expresidentes invitada por la oposición venezolana, no pudieron entrar, tras la negativa de las autoridades, en Venezuela, donde este domingo se celebran los comicios presidenciales que enfrentan al presidente Nicolás Maduro y a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que encabeza Edmundo González Urrutia. De entre estos grupos, el más destacado fue el que formaban expresidentes y una exvicepresidenta latinoamericanos, que no pudieron viajar este viernes a Venezuela después de que el avión de la aerolínea Copa en el que se encontraban le fuera impedido despegar de Panamá.

Presidenta del Parlamento europeo a María Corina Machado: "El mundo está atento a estas elecciones"

Madrid (EFE).- La presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aseguró este sábado a la líder opositora venezolana María Corina Machado que "el mundo está atento a estas elecciones", en una conversación telefónica mantenida a pocas horas de que el domingo se celebren comicios presidenciales en Venezuela. "Excelente llamada con la inspiradora y valiente María Corina", señaló Metsola en su cuenta en X. "Siempre defenderemos el estado de derecho, la libertad y los derechos de las personas", añadió la presidenta del Parlamento Europeo.

Un ataque desde el Líbano deja en Israel 11 niños muertos, el más mortífero de la guerra

Jerusalén (EFE).- El norte de Israel sufrió este sábado el ataque más mortífero desde el inicio de la guerra en Gaza, con más de una decena de niños muertos tras el impacto de un proyectil disparado desde el Líbano, en un campo de fútbol de la ciudad de Majdal Shams en los altos del Golán, según confirmó el servicio de emergencias israelí Magen David Amon (MDA). La caída del cohete también dejó cerca de una treintena de heridos, 6 de ellos en estado grave, 10 heridos leves y varias víctimas con síntomas de ansiedad, según el informe del MDA.

Netanyahu, tras la muerte de 11 niños en el norte Israel: "Hizbulá pagará un alto precio"

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que la milicia libanesa "pagará un alto precio" tras la muerte de los 11 niños que se produjo este sábado por el impacto de un proyectil en un campo de fútbol, disparado desde el Líbano, en la ciudad de Majdal Shams en los Altos del Golán. Este fue el principal mensaje que Netanyahu quiso trasladar al jefe de la comunidad drusa en Israel, el jeque Muafak Tarif, en una conversación que mantuvieron.

Trump promete que volverá a dar mítines al aire libre tras el intento de asesinato

Washington (EFE).- El expresidente y candidato republicano, Donald Trump (2017-2021), se comprometió este sábado a realizar más mítines al aire libre, dos semanas después de sobrevivir a un intento de asesinato, y aseguró que el Servicio Secreto ha accedido a "incrementar sustancialmente su operativo" para protegerlo. Trump escribió en su red Truth Social que el Servicio Secreto, duramente criticado por su gestión de la seguridad en el mitin de Butler (Pensilvania) donde resultó herido, era "muy capaz" de proporcionar protección adicional.

Amigo de J.D. Vance filtra correos que muestran lo que ha opinado sobre Trump y la Policía

Nueva York (EFE).- Un excompañero de estudios del aspirante republicano a la vicepresidencia de EE.UU., J.D. Vance, filtró varios correos que publica este sábado The New York Times que muestran cómo pensaba sobre al exmandatario y candidato presidencial Donald Trump, al que consideraba "racista" y un "hombre moralmente reprochable". El diario publicó extractos de unos 90 correos y mensajes de texto entre Vance y Sofia Nelson (su nombre de pila) que tuvieron mayormente entre 2014 y 2017 y que muestran el giro ideológico de Vance sobre varios temas, en particular sobre Trump, del que es ahora su compañero de papeleta para las elecciones de noviembre próximo.

Blinken y Wang mantienen en Laos un encuentro productivo, pero con reproches sobre Taiwán

Vientián (EFE).- Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, y China, Wang Yi, mantuvieron este sábado un encuentro "productivo", a pesar de los reproches mutuos sobre la situación de la isla de Taiwán y la guerra en Ucrania. Los representantes de las principales potencias mundiales conversaron durante una hora y 20 minutos de manera "abierta y productiva sobre cuestiones clave a nivel bilateral, regional y mundial", señala un comunicado del Departamento de Estado de EE.UU.

Drones ucranianos atacan tres aeródromos militares y dañan bombardero supersónico

Kiev (EFE).- Ucrania atacó con drones este sábado tres aeródromos militares rusos, en una operación militar en la que resultó dañado un bombardero supersónico, así como a una refinería de petróleo, informó la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa ucraniano. Una fuente de la inteligencia ucraniana precisó que fueron atacados un aeródromo militar de Engels, en la región de Saratov; el de Dyagilevo, en la de Riazán, y el de Olenya, en la de Murmansk.

Los supervivientes españoles del Argos Georgia llegan este domingo a Galicia

Santiago de Compostela (España) (EFE).- Los seis supervivientes españoles del Argos Georgia tienen previsto llegar a España este domingo después de haber prestado declaración este viernes, mientras que los cuerpos de los dos gallegos fallecidos en el naufragio en las Islas Malvinas serán trasladados al Reino Unido, según informó la Delegación del Gobierno en Galicia. El avión fletado por el Ministerio de Defensa para repatriar a los españoles llegó en la madrugada de este sábado a Stanley, en las Malvinas, y el Gobierno ha confirmado que llegará a Santiago de Compostela (noroeste) a lo largo de este domingo.

Francia investiga un comunicado que reivindica el sabotaje a las líneas del tren de alta velocidad

París (EFE).- Los investigadores del sabotaje concertado el viernes a tres corredores de las líneas de tren de alta velocidad (TGV, por sus siglas en francés) que ha afectado a cientos de miles de viajeros en Francia están verificando un comunicado de reivindicación recibido este sábado. La Fiscalía de París ha confirmado que se está trabajando en el análisis de ese comunicado, que ha llegado a varios medios de la prensa escrita francesa y a otros extranjeros firmados por "una delegación inesperada".

La Unesco concluye las inscripciones a Patrimonio de la Humanidad con 26 nuevos bienes

Nueva Delhi (EFE).- El comité de la Unesco concluyó este sábado la inscripción de nuevos bienes en su lista de Patrimonio de la Humanidad, tras la adhesión de 26 sitios en los dos últimos días, incluida la vía Apia, en Italia, y los sitios del legado de Nelson Mandela, en Sudáfrica, durante la jornada de hoy. La 46ª reunión anual del comité de la Unesco, que se celebra en Nueva Delhi, votó este sábado a favor de registrar 13 nuevos lugares en el listado. EFE

