Previa del Angola - España

La selección española femenina de balonmano busca este domingo ante Angola (19.00 horas/Teledeporte), en su segundo partido de la primera fase de los Juegos Olímpicos de París, una victoria que le permita olvidar el mazazo de su estreno y que le mantenga con vida en la lucha por avanzar a las eliminatorias. El duro 18-29 encajado el jueves ante Brasil, rival directo por el billete para los cuartos de final, dejó preocupantes sensaciones en las 'Guerreras', dominadas de principio a fin por el combinado sudamericano y que no gozaron de acierto ni en defensa ni en ataque. Ahora, los nervios del debut deben ser superados si no quieren complicarse el camino olímpico. Así, las de Ambros Martín regresarán al Arena Paris Sud, donde Marta López, que anotó cinco goles ante la campeona sudamericana, y Carmen Campos y Mireya González, con cuatro cada una, volverán a liderar la iniciativa ofensiva a la espera de que Kaba Gassama y Lysa Thaptchet se reivindiquen en el pivote. "Fue una derrota dolorosa y no solamente por perder el partido, sino también por la manera en la que se ha producido", señaló tras el partido del jueves el segundo técnico español, José Ignacio Prades. Los bajos porcentajes de acierto en paradas también obligarán a Merche Castellanos (1 parada de 9 disparos a puerta) y a Nicole Wiggins (9 de 29) a mejorar sus prestaciones. Mientras, la participación de la central Alicia Fernández, que acudió a la convocatoria con una rotura fibrilar en la cara interna del gemelo derecho que ya le impidió participar en la preparación y en el debut olímpico, sigue siendo una incógnita, aunque la gallega mantiene "una evolución favorable", como informan desde la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). En caso de no poder jugar, Carmen Campos podría volver a ocupar su lugar. En un Grupo B en el que, además de Brasil, se encuentran Países Bajos, Hungría y la anfitriona Francia, una victoria este domingo ante Angola, a la que ya superaron en un amistoso de preparación para los Juegos, se antoja vital para las aspiraciones españolas. Sin embargo, las africanas, dirigidas por el exseleccionador español Carlos Viver, ya pusieron en aprietos a Países Bajos en su primer duelo (34-31), con las centrales Vilma Nenganga y Helena Paulo, autoras de seis goles cada una, como principales referencias en ataque. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. ANGOLA: Alberto (P), E.Paulo (P), Nenganga, Mario, Machado, Rosario, H.Paulo, Santos, Kassoma, Quizelete, Fonseca, Gabriel, Pascoal y Carlos. ESPAÑA: Wiggins (P), Castellanos (P), M.López, Fernández, Arderius, Gutiérrez, Etxeberria, L.González, Gassama, Prieto, Tchaptchet, Arcos, Barbosa y M.González. --PABELLÓN: Arena Paris Sud. --HORA: 19.00/Teledeporte.

