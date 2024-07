Bonmatí: “El oro aún queda lejos, pero confiamos en nosotras”

Paula Lerín

Nantes (Francia), 27 jul (EFE).- Aitana Bonmatí (Villanueva y Geltrú, Barcelona, 1998) es la líder de la selección española femenina de fútbol. Aunque España ha llegado a París 2024 como favorita siendo debutante, la futbolista es “prudente” porque, como apuntó en una entrevista con EFE, el oro aún queda lejos. Aunque no dudó en la confianza del grupo.

“Somos prudentes, pero confiamos en el potencial que tenemos básicamente porque lo hemos demostrado en el Mundial y en la Liga de Naciones, entre muchos otros partidos, pero también sabemos del nivel que hay en los rivales. Para mí es respeto y prudencia porque para llegar a la cima tienes que pasar por varios pasos antes”, dijo.

Bonmatí ha ganado este último curso todos los títulos que han estado a su alcance. A nivel de selección, ha ganado el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el que fue elegida la mejor jugadora del torneo y la Liga de Naciones mientras que a nivel de clubes ha cosechado un histórico pókuer de títulos del Barcelona con la Liga, Copa de la Reina, Supercopa de España y Liga de Campeones. Ahora quiere buscar el oro olímpico.

Pregunta: No tenían un inicio nada fácil. ¿Cómo valora el debut en unos Juegos Olímpicos?

Respuesta: Bien, contentas por ese primer resultado. Creo que es muy importante empezar ganando una competición así y ya con ganas de que empiece a rodar el balón mañana (contra Nigeria). Si algo tiene bueno que haya pocos días de descanso es que no paras de jugar y que el tiempo pasa más rápido.

P: En el análisis del partido de Japón, ¿de qué están más orgullosas y de qué menos?

R: Lo que menos me gustó fue empezar con un poco de dudas, pero tampoco lo veo como un drama. Al final es sentarnos un poco en el campeonato, empezar a coger confianza, sensaciones y creo que el partido acabó bien y nos fuimos con buenas sensaciones. Empezamos el partido con un poco de imprecisiones, un poco nerviosas, tensas… Pero creo que cuando marcamos el gol del empate ya todo fluyó mucho más y fuimos nosotras mismas.

P: Se había hablado mucho del simbolismo del partido…

R: Obviamente la victoria es muy positiva después de perder el último partido contra ellas el año pasado. Por cómo lo perdimos (4-0 en fase de grupos del Mundial), creo que era muy importante encontrarnos bien y sobre todo tener esa revancha con Japón. Creo que fuimos dominadoras al completo del partido y merecedoras también de la victoria.

P: ¿Qué se siente al jugar por primera vez en un torneo olímpico?

R: Es un campeonato distinto, muy especial, porque no solo es un campeonato futbolístico, estamos acostumbradas a Mundiales y Europeos en los que todo es fútbol, pero aquí estás compitiendo a la misma vez que en muchos otros deportes y con los mejores y las mejores atletas del mundo. Es especial, son los Juegos más antiguos del mundo y estamos orgullosos de haber podido ganar nuestro primer partido.

P: ¿Y qué siente al ser la primera goleadora de España en unos Juegos Olímpicos?

R: Es satisfactorio, orgullo… Hay mucho trabajo detrás. Estoy contenta por aportar lo que pueda siempre al equipo. En ese caso fue con el gol del empate, Mariona (Caldentey) dio con su gol la victoria y creo que todas aportamos. Ya sea de una forma u otra, todas intentamos hacer lo mejor para el equipo.

P: Es la primera vez que se miden a Nigeria en categoría absoluta. ¿Qué esperan del partido?

R: Sí, es cierto, aunque categorías inferiores me he enfrentado a ellas dos o tres veces, si no recuerdo mal. Es un equipo siempre que se caracteriza por lo mismo, muy, muy físico, con esos contraataques rápidos y con jugadoras de arriba que son desequilibrantes. Es un equipo diferente a nosotras, pero para eso estamos para adaptarnos a cualquier tipo de partido.

P: Es la única junto con Patri Guijarro que se ha enfrentado a ellas las tres veces en categorías inferiores y se reencuentran con jugadoras que conocen bien como Asisat Oshoala.

R: Sí, Patri y yo y otras compañías también de la misma quinta nos hemos enfrentado a Nigeria varias veces… A Oshoala la conocemos del equipo (ex Barcelona) así que es ‘guay’ también reencontrarte con compañeras con las que has jugado en el camino.

P: Era impensable en esos años pensar que se encontrarían en unos Juegos. ¿Valoran lo conseguido?

R: Sí que hay momentos en que valoras todo lo que estamos consiguiendo, pero desgraciadamente, o no, todo va muy rápido y casi no te da tiempo a saborear todos los triunfos que estamos logrando tanto a nivel de club como de selección, pero cuando te paras un momento a pensar en cómo nos ha cambiado a todas todo, es algo increíble. Todas sabemos todas que hay mucho trabajo detrás, que no todo llega porque sí y que también nos lo merecemos.

P: ¿Cómo vivió la ceremonia de apertura?

R: Estuve viéndola a ratos, sí que era un poco raro porque te sientes dentro de unos Juegos, pero a la vez te sientes fuera. Me gustaría realmente vivir lo que son unos Juegos en la Villa Olímpica, porque si no parece que estés en un campeonato más, pero realmente es muy diferente. Como futbolista no lo sientes tanto y personalmente pienso que es una pena.

P: Solo hay dos opciones de llegar a la Villa Olímpica… O ser segundas de grupo o finalistas.

R: Sí, pero tampoco vas a condicionar los partidos en función de si pasas o no por la Villa... Eso no entra en ningún momento en la cabeza. Pero sí que me gustaría vivirla. Y para vivirla tenemos que llegar lejos y vamos a subir cada día un escalón para llegar a la cima.

P: No mencionan mucho la medalla de oro. ¿Da miedo o respeto a hablar del oro?

R: Creo que es lo que tenemos que tener. Al final no puedes estar todos los días hablando del oro cuando tienes el segundo partido mañana contra Nigeria. El oro aún queda lejos y no nos podemos avanzar a muchas cosas que tienen que suceder para que eso llegue.

