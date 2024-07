La representante de EEUU ante la ONU dice que Albanese "no es apta" para el puesto tras un polémico mensaje

La representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha asegurado que la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, "no es apta" para el puesto después de que respaldara un polémico mensaje que comparaba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con Adolf Hitler. "No hay lugar para el antisemitismo por parte de funcionarios afiliados a la ONU encargados de promover los Derechos Humanos. Si bien Estados Unidos nunca ha apoyado el mandato de Francesca Albanese, está claro que ella no es apta para este ni ningún otro puesto en la ONU", ha sentenciado en la red social X. Esto se produce después de que Albanese respaldara en la citada red social una publicación del exdirector de la oficina de Nueva York del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Craig Mojiber que comparaba a Netanyahu con Hitler. "La historia siempre está mirando", reza la publicación, que muestra una imagen de Hitler arriba, mientras que abajo está Netanyahu frente al Congreso estadounidense. Albanese reaccionó asegurando que esto era precisamente lo que estaba pensando ella. El Ministerio de Exteriores israelí ya condenó en la víspera este comportamiento. "Una vez más difunde un odio vil y abusa de la memoria del Holocausto. Es inconcebible que a Albanese todavía se le permita usar a Naciones Unidas como escudo para difundir el antisemitismo", indicó. Albanese ha defendido que ni Mojiber ni ella misma han comparado a nadie. "Las dos imágenes exponen a las élites políticas de dos épocas históricas diferentes aplaudiendo a un genocida contemporáneo con la misma falta de vergüenza", ha explicado este viernes.

Compartir nota: Guardar Nuevo