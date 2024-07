Harris transmite su apoyo a Netanyahu mientras le muestra su preocupación por el "sufrimiento humano" en Gaza

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha reunido este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para transmitirle su apoyo frente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al mismo tiempo que le ha mostrado su preocupación por el "sufrimiento humano" que viven los palestinos en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques israelíes. "Acabo de mantener una reunión franca y constructiva con el primer ministro Netanyahu. Le he dicho que siempre me aseguraré de que Israel pueda defenderse, (...) siempre he tenido un compromiso inquebrantable con la existencia del Estado de Israel, con su seguridad y con el pueblo de Israel. Lo he dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Israel tiene derecho a defenderse, y cómo lo haga es importante", ha expresado Harris ante los medios de comunicación poco después del encuentro. En ese sentido, ha recordado que "Hamás es un régimen brutal" que "masacró" a 1.200 personas en los ataques del 7 de octubre, cuando además "cometió horribles actos de violencia sexual" y secuestró a unas 240 personas, entre ellos ciudadanos estadounidenses que siguen cautivos en la Franja, "También he expresado al primer ministro mi profunda preocupación por la magnitud del sufrimiento humano en Gaza, incluida la muerte de demasiados civiles inocentes. Y he dejado clara mi preocupación por la grave situación humanitaria que se vive allí, con más de dos millones de personas que se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria, y medio millón de personas que se enfrentan a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda", ha añadido. Harris ha asegurado que la situación en el enclave palestino es "devastadora" y que no se puede permitir que se sigan produciendo "imágenes de niños muertos" y de "gente desesperadamente hambrienta huyendo". Es por ello por lo que le ha instado a llegar a un acuerdo con Hamás para alcanzar un alto el fuego que permita la liberación de rehenes y la entrega de ayuda humanitaria. "Gracias al liderazgo de nuestro presidente, Joe Biden, hay un acuerdo sobre la mesa para un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes, y es importante que recordemos lo que implica el acuerdo. La primera fase del acuerdo supondría un alto el fuego total, incluida la retirada del ejército israelí de los centros de población de Gaza. En la segunda fase, el ejército israelí se retiraría por completo de Gaza, lo que supondría el fin permanente de las hostilidades. Es hora de que esta guerra termine", ha agregado. De igual forma ha recalcado que el conflicto debe acabar con un Estado de Israel seguro y con la opción de que el pueblo palestino "pueda ejercer su derecho a la libertad, la dignidad y la autodeterminación" a través de la solución de dos Estados.

