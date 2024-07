Sandra Gago mejora sus hábitos saludables en esta etapa veraniega de estabilidad y tranquilidad

La modelo Sandra Gago tiene ganas de disfrutar de unas vacaciones tranquilas junto a su familia y amigos. Es el primer verano que han podido planificar más allá de la exigencia de las pistas de tenis y la idea de la influencer es pasar unos días de descanso en las playas de España. "Este verano va a ser un verano muy tranquilo con la familia en España", ha afirmado Gago en declaraciones a Europa Press durante la grabación de 'Esencia Mineral', la campaña de Solán de Cabras para poner en valor los minerales y la hidratación, en la que ha destacado la importancia de tener hábitos saludables, como la hidratación. En el evento ha explicado que ahora que los viajes del tenis no marcan sus tiempos su deseo es disfrutar del verano con "calma" y aprovechar las playas del sur rodeados de amigos y familia. Precisamente, tener una vida más estable le ha ayudado a tener hábitos más saludables. "Cuando viajas y estás de un lado para otro en diferentes ciudades, cambios de horario, etc. al final tu rutina en cuanto a hidratarse, alimentación y todo cambia y se ve muy afectada y ahora que estamos sin tanto trote ayuda muchísimo a poder llevar una rutina diaria y mucho más saludable", ha señalado. La modelo considera muy importante que su familia también tenga hábitos saludables y para transmitírselos a sus hijos es una convencida de la importancia de dar ejemplo. A su juicio, a la hora de inculcar cualquier hábito, como una buena hidratación, la clave es ser "el ejemplo en todo momento". "Que los que te rodean vean que es una rutina que tú llevas a cabo durante todo el día. Ser tú el ejemplo y que vean que tú sigues esa rutina", ha indicado. "Para mí es súper importante mantener una correcta hidratación porque es la base de una vida saludable. Igual que hacemos deporte o nos cuidamos la piel o intentamos cuidar también de nuestra alimentación, hidratarse yo creo que es lo principal y lo que deberíamos hacer como rutina en el día a día", ha sostenido la modelo. Gago, que utiliza el truco de llevar siempre una botella de agua con ella para no olvidarse de beber, ha señalado que una buena hidratación le beneficia a ella y a su carrera profesional, porque favorece una piel hidratada y con buen aspecto. "Hidratarse es el mayor secreto de belleza para lucir pues una piel bonita y sana", ha remarcado.

