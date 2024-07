Antonio Banderas se deja ver en Starlite de lo más sonriente tras la demolición de su casa

La cantante, pianista y compositora Diana Krall actuó anoche, por tercer año consecutivo, en el Auditorio de Starlite Occident, una cita que volvió a enamorar a todos los entusiastas del jazz y de la música melódica. Con su voz envolvente y magistral, la canadiense no dejó a nadie indiferente, transportando al público de Marbella a lo largo de la velada a través de un viaje maravilloso en una amalgama de sonidos. Y es que, además del jazz, las composiciones de Krall también beben de la música soul, el pop más clásico, el ragtime o la bossa nova, entre muchos otros estilos. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue su último disco de estudio, "This Dream of You", que también da nombre a esta gira estival que recala en algunos de los festivales europeos de jazz de mayor prestigio. Publicado en 2020, el álbum está dedicado al productor musical, socio creativo y amigo íntimo de Krall, Tommy LiPuma, que murió en 2017. El trabajo incluye clásicos atemporales como "Singing in the Rain", "How Deep is the Ocean" de Irving Berlin, o "This Dream of You" de Bob Dylan, entre otros, piezas revisitadas por la artista canadiense, a las que siempre aporta su tan distintivo sello personal. La cantante también interpretó clásicos de algunos de sus trabajos más emblemáticos como "All for You" (1996), "Love Scenes" (1997) o "When I Look in Your Eyes" (1999). Con este último, Diana Krall alcanzó el éxito a nivel internacional y batió todos los récords como intérprete femenina de la escena del jazz: alcanzó el número 56 de la prestigiosa lista de éxitos estadounidenses Billboard Top 200; fue nominada a Álbum del Año en los Grammy, reconocimiento que no recibía un disco de jazz desde el icónico "Simple Pleasures" (1989) de Bobby McFerrin; y se embarcó en una gira internacional junto a la leyenda Tony Bennett, uno de los crooners más famosos del siglo XX. La canadiense "estrenaba" nuevo siglo como "reina" absoluta de la escena del jazz. Han pasado más de cuatro décadas desde aquellos días en que Diana Krall irrumpía en la escena del jazz. Sin embargo, la canadiense -casada con el también músico Elvis Costello- no ha perdido ni un ápice de la sensibilidad y la cercanía con la que se dirige al público. Elegante, cálida… la talentosa Krall elevó anoche a los asistentes de Starlite Occident, a otra dimensión. Convertido en el mayor punto de encuentro cultural, social y empresarial de la temporada estival, múltiples celebridades disfrutaron anoche de esta experiencia única bajo las estrellas. Entre ellos, el actor Antonio Banderas junto a Nicole Kimpel; Vicente Amigo, uno de los mejores guitarristas de la historia, quien ofreció un concierto en el Auditorio en la pasada edición del festival; y Marta Martínez-BordIú, entre otros. Fans de la canadiense, disfrutaron del concierto desde el palco presidencial, junto a la pareja de empresarios y fundadores del festival, Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer. Tras el concierto en el Auditorio, Starlite Occident transformó su espacio Sessions en un gran club nocturno al aire libre y celebró un divertido after party con un maestro de ceremonias de lujo: Juan Maga´n. El pu´blico vibro´ y bailo´ al ritmo de e´xitos internacionales como "Bailando por ahi´", "Por fin te encontre´" o "Verano azul". Naturaleza, innovacio´n y mu´sica de vanguardia se unieron en el espacio ma´s atrevido del festival, donde disfrutar de las mejores noches del verano en Marbella. En plena naturaleza, rodeado de estrellas y con un ambiente ma´gico, el festival envolvió a los asistentes en una experiencia excitante y rom

Compartir nota: Guardar Nuevo