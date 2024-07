Aina Cid: "Venir con cinco botes en remo es asombroso, hemos dado un gran salto"

La española Aina Cid calificó de "asombroso" que el remo nacional haya conseguido clasificar cinco embarcaciones para los Juegos Olímpicos de París, cita a la que llegan optimistas de conseguir una medalla a la que también se ven como aspirantes Rodrigo Conde y Aleix García y Jaime Canalejo y Javier García. "Como la más veterana creo que el haber clasificado cinco botes es asombroso. En Londres no hubo ninguno, en Río de Janeiro dos, en Tokio tres y ahora cinco, eso es que estamos haciendo bien las cosas", señaló Cid este jueves en rueda de prensa con el resto del equipo en la Villa Olímpica. La catalana, que competirá en dos sin timonel junto a Esther Briz, su tercera pareja en unos Juegos, cree que han dado "un gran salto". "Venimos aquí muy tranquilas, satisfechas del trabajo realizado y con muchas ganas de competir", admitió. Su compañera coincidió en que "las sensaciones son muy buenas". "El trabajo de todo el año ha sido bueno y llevo mejorando bastante a nivel fisico y técnico. Tengo muchas ganas de comenzar", apuntó la remera aragonesa. "De momento, aquí somos botes 'cortos', pero se va escalando a embarcaciones de cuatro tripulantes y si somos ambiciosos tendremos embarcaciones de cuatro para Los Angeles 2028 y para Brisbane 2023 no sería descabellado sacar un ocho en esta prueba reina", añadió Briz. Por su parte, Rodrigo Conde, que junto a Aleix García compite en doble scull donde fueron subcampeones del mundo en 2022 y plata continental hace unos meses, indicó que "a nivel de velocidades" vienen a estos Juegos "muy contentos". "No las manejábamos ni de lejos a principios temporada y si todo sale bien creo que esta delegación puede hacer grandes logros", apuntó. Otra opción puede ser el dos sin timonel masculino que forman Jaime Canalejo y Javier García. "Estuvimos en noviembre probando la pista y estaba bastante bien y las previsiones para los días de las competiciones son buenas. Daremos todo para traer el máxima de medallas posibles a España", remarcó Canalejo. "La pista es un poco movida y las condiciones no son malas porque todos los barcos estamos preparados en condiciones peores. Venimos de una plata en la Copa del mundo y aspiramos a lograr una medalla olímpica", subrayó por su parte García. Finalmente, Dennis Carracedo, que formará el doble scull ligero junto a Caetano Horta, admitió que llegan "con la sensación de haber hecho los deberes en casa". "Estamos muy tranquilos, tanto Caetano como yo vamos a dar el mil por ciento para conseguir la medalla más alta y a eso vamos", sentenció.

