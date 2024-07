Es necesario forjar un enfoque conjunto muy necesario para abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad

Los líderes mundiales deben aprovechar una oportunidad crucial para forjar un enfoque conjunto muy necesario para abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, afirman los científicos de la ZSL, una organización internacional de beneficencia dedicada a la conservación que trabaja en Reino Unido y la Universidad de York (Estados Unidos). Sin esto, el trabajo para abordar cualquiera de las crisis podría perjudicar inadvertidamente el progreso en la otra, tal y como publican en un artículo en 'Journal of Applied Ecology', titulado 'El Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y el Acuerdo de París necesitan un programa de trabajo conjunto para el clima, la naturaleza y las personas' El trabajo conceptualiza cómo se podría establecer un programa de trabajo conjunto entre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB). Destacando las cuestiones que el programa conjunto debe abordar y las recomendaciones para una implementación exitosa, el documento sostiene que una herramienta política unificada de este tipo es fundamental para cumplir con los compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París y el Marco Mundial para la Diversidad Biológica Kunming-Montreal . La profesora Nathalie Pettorelli , que lleva mucho tiempo pidiendo soluciones unidas para abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, es coautora del artículo e investigadora del Instituto de Zoología de ZSL, explica: "Necesitamos urgentemente un enfoque global que aborde las crisis de la naturaleza y el clima juntos, porque están intrínsecamente conectados. La CMNUCC y el CDB son plataformas increíbles para proporcionar evidencia y guiar el camino a través de los cambios que necesitamos, pero se necesitan mayores niveles de integración entre las agendas de biodiversidad y cambio climático para cubrir las brechas de implementación. La próxima Conferencia de las Partes de la CMNUCC y el CDB presenta una ventana de políticas clara para que ambas convenciones introduzcan una estructura de gobernanza formal que reúna ideas, personas, organizaciones y procesos necesarios para unir los puntos sobre cómo estabilizar nuestro clima y recuperar nuestra naturaleza. Los líderes mundiales se reunirán a finales de este año en dos convenciones globales para abordar por separado el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En octubre, el CDB se reunirá en Colombia para la 16ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16). Una semana después de su clausura en noviembre, la CMNUCC se reunirá en Azerbaiyán para la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP29). Nathalie añade: "Con las agendas políticas estrechamente relacionadas de las próximas COP de la CMNUCC y el CDB, los negociadores tienen una oportunidad clave para tomar medidas coordinadas, audaces y transformadoras para ofrecer un enfoque nuevo, más integrado y coherente para abordar las crisis interconectadas de la naturaleza y el clima. La urgencia es tal que ambas convenciones necesitan trabajar juntas ahora y aprovechar las muchas sinergias potenciales que destacamos entre el cambio climático y las políticas de biodiversidad para cambiar el rumbo de la humanidad hacia un futuro sostenible". Los representantes gubernamentales en la COP16 tendrán la tarea de evaluar el estado de implementación del Marco Mundial de Diversidad Biológica Kunming-Montreal que se adoptó en 2022, que describe un camino para que la humanidad viva en armonía con la naturaleza para 2050, con objetivos que incluyen detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Los debates durante la COP29 serán clave para avanzar hacia el histórico tratado internacional para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, conocido como el Acuerdo de París. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad están intrínsecamente interconectados ; las condiciones rápidamente cambiantes impulsan la pérdida de especies y el consiguiente deterioro de los ecosistemas en todo el mundo; sin embargo, los ecosistemas saludables y funcionales son absolutamente clave para abordar el cambio climático y mitigar sus impactos. La profesora Idil Boran , coautora e investigadora de la Facultad de Artes Liberales y Estudios Profesionales de la Universidad de York, en Toronto, afirma: "El mundo se encuentra actualmente en una encrucijada. Los líderes mundiales han firmado tratados internacionales que los comprometen a tomar medidas para abordar estas dos crisis, pero actualmente existe una brecha enorme en las herramientas disponibles para garantizar que esta acción sea unificada. Necesitamos un programa que llene estas lagunas, identifique las áreas en las que las acciones climáticas pueden dañar la biodiversidad, proporcione recomendaciones claras y desarrolle métodos para monitorear el progreso de los objetivos compartidos. "Sin esto, corremos el riesgo de que las medidas para abordar una crisis generen importantes reveses para la otra. Por ejemplo, la sustitución de pastizales naturales por bosques puede ayudar a capturar y almacenar el dióxido de carbono que calienta el planeta, pero lo hace a costa de los ecosistemas y la vida silvestre que antes utilizaban la tierra". Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) implementadas adecuadamente (sistemas naturales que ayudan a alcanzar objetivos sociales) abordan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad simultáneamente, al tiempo que aportan beneficios a las personas. Por ejemplo, la restauración de los manglares no solo ayuda a almacenar carbono, sino que también protege los hábitats de especies como los tigres de Bengala (en peligro de extinción) y la cacatúa filipina (en peligro crítico de extinción), y proporciona alimentos y recursos a las comunidades locales. El documento también destaca la necesidad vital de reasignar recursos para abordar los desequilibrios en los fondos y el apoyo disponibles para las medidas destinadas a abordar el cambio climático en comparación con la pérdida de biodiversidad. De esta forma el trabajo cierra: "Es más necesario que los líderes mundiales se aseguren de que la naturaleza ocupa un lugar central en sus decisiones. Los ecosistemas funcionales no solo son importantes para abordar el rápido cambio climático; su pérdida afecta a todos los aspectos de nuestra vida, desde la seguridad alimentaria hasta el acceso al agua potable. Necesitamos que estos ecosistemas sean reconocidos y que la conservación reciba los recursos necesarios para que sea parte de la solución para abordar el cambio climático y defender el bienestar humano".

