El trovador del pop y la ópera Rufus Wainwright encandila a Barcelona

Guillermo Cabellos

Barcelona, 22 jul (EFE).- El cantautor canadiense Rufus Wainwright ha actuado en los Jardines del Palau de Pedralbes en el marco del festival Les Nits de Barcelona, en un concierto en el que ha mostrado su amplísimo registro, que va del pop y el folk a la ópera, defendido en todo momento con una maestría vocal indiscutible y una gran habilidad al piano y la guitarra.

Cuando comienza su misa en el Real Sitio, 'Agnus Dei' llena el aire de perdón y gracia, emanados de una voz prodigiosa que se acompaña del piano, casi como si un órgano diera paso a un coro infantil, pero con un instrumento más agudo y una voz más grave, a lo que Wainwright sigue con 'Montauk', una especie de pesadilla en la casa de vacaciones y 'Millbrook', que según el autor se convirtió en el himno de su escuela antes de que cambiaran el primer verso al considerarlo "demasiado binario".

Ataviado con una americana de lentejuelas, el trovador se ha levantado del piano y ha agarrado su guitarra para cantar 'Sanssouci', esa vieja y larga melodía que cuenta cómo alguien quiere estar en el Sanssouci esa misma noche, algo imposible porque Sanssouci es un lugar vacío e inexistente.

El músico, a quien los géneros se le quedan pequeños y en sus manos parecen compartimentos estancos demasiado estrechos para el arte, ha escrito ya dos óperas, 'Prima Donna' y 'Hadrian', cuya última área contiene 'He Loved', un tema que se instala por encima de las cabezas de los asistentes a los Jardines del Palau Pedralbes con el vigor que tiene la gran música tocada con los recursos mínimos, como son su guitarra y su voz.

De regreso al piano, Wainwright ha cantado la historia de una muchacha enamorada de su profesor de arte, para quien su cuadro favorito del MET era 'The Art Teacher' y ha presentado en Barcelona su nueva canción 'Old Song' en la víspera de su cumpleaños.

Tal y como confesaba recientemente en una entrevista a la Agencia EFE, el músico se ve a sí mismo como un monstruo de dos cabezas que solo se sacia sobre el escenario, un lugar en el que su voz se desmarca de todo lo mundano y se eleva por encima de su finura al piano y su estilo rudimentariamente fiestero a la guitarra.

Solo con esos elementos, Wainwright es capaz de empequeñecer un lugar de solera real como es el Palau de Pedralbes, sobresaliendo sobre cualquier contratiempo, como han sido el empacho de aeropuertos que lo ha atormentado los últimos días o una asistencia de público por debajo de lo esperado.

Tras hablar de Joe Biden, para quien tiene buenas palabras y cree que ha tomado una buena decisión con su renuncia a la carrera presidencial, el cantautor ha querido celebrar el mes del orgullo con su 'Gay Messiah', según la cual debemos rezar por nuestros pecados en lo que llega el mesías gay.

Wainwright ha seguido con 'Ready for Battle', de su musical 'Opening Night', y 'So Long, Marianne', una versión de Leonard Cohen que en su voz suena familiar, quizá porque su hija Viva Katherine, gestada por su amiga Lorca Cohen, es nieta biológica del cantautor canadiense.

De nuevo al piano, el concierto se ha dirigido lentamente a su fin con la lacrimógena 'Poses', con 'Dinner At Eight', que suena a banda sonora de película romántica, y con la nostálgica 'Cigarettes and Chocolate Milk', que con sus acelerones lleva a uno a la infancia.

Para cerrar la noche, el canadiense ha dado un último recital de virtuosismo vocal y elegancia pianística y ha entregado a Les Nits de Barcelona su 'Going to a Town', en el que confiesa estar "tan cansado de ti, América", la misma que espera que tenga en breve su primera presidenta mujer, justo antes de finalizar esta particular misa en Pedralbes con el 'Hallelujah' de su apreciado Leonard Cohen.

Sin embargo, un 'Happy Birthday' improvisado por el público ha obligado al músico a regresar al piano, que como regalo a la gentileza barcelonesa ha devuelto un 'Complainte de la Butte' de 'Moulin Rouge' con el que ha puesto el punto y final a la velada. EFE

1012172

gcm/fp

(foto) (video)