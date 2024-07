El cubano Eliades Ochoa recibe este lunes el Premio La Mar de Músicas

El cubano Eliades Ochoa recibirá este lunes el Premio La Mar de Músicas 2024 antes del concierto que ofrecerá a las 23.00 horas en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres de Cartagena. Además, será un directo especial, ya que sobre el escenario contará con artistas invitados como la eurovisiva Chanel, la cantaora onubense Argentina y el cantante malagueño Zenet. Las entradas están a la venta online en el portal 'Entradas a tu Alcance', según informaron fuentes del Ayuntamiento de Cartagena en un comunicado. "España es mi segunda casa, me ha recibido con los brazos abiertos. Agradezco a La Mar de Músicas por este reconocimiento a mi carrera artística, que desarrollo desde 1963 y que es el legado de la música tradicional de la trova santiaguera y de tantos maestros que han dejado huellas", ha resaltado Ochoa. El artista también muestra su cariño a Cartagena, "es una ciudad del Mediterráneo llena de historia y tradición, con la cual me identifico. Además, arropa personas muy cálidas y afables. Por eso, me complace volver y compartir junto a mi público, que conoce mi repertorio y trayectoria". Nacido en 1946 en Santiago de Cuba, Ochoa es uno de los soneros más importantes de todos los tiempos. Miembro fundador del Buena Vista Social Club sigue interpretando grandes éxitos de la formación en su repertorio. En su álbum más reciente, 'Guajiro', resaltan "diferentes estilos de cuerdas con solos de violín, bouzouki, bajo y la guitarra de Eliades que siempre está presente en unos temas que también se nutren de mambos de saxo". Referente e icono de la música tradicional cubana, el cantante está también considerado el mejor guitarrista de su generación, según la organización del evento. Ochoa recibe este galardón del festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena como antes hicieron Rubén Blades, Youssou N*Dour, Salif Keita, Totó la Momposina, Oumou Sangaré, Susana Baca, Cheick Lô, Pablo Milanés, Omara Portuondo, Gino Paoli y Jorge Drexler. El artista cubano es un habitual de La Mar de Músicas, ya que la ha visitado en numerosas ocasiones. La primera vez que pisaba Cartagena fue en 1998 cuando en La Mar de Músicas se llevó a cabo un Especial Cuba; año en el que la música cubana se hizo muy popular en todo el mundo, gracias al Buena Vista Social Club. Años después, 2010, estrenaba en nuestro festival el maravilloso proyecto 'Afrocubism', donde las músicas de Cuba y África se daban la mano. En 2022 agotaba las entradas en su última visita a La Mar de Músicas. SONIDOS DE COLOMBIA, PORTUGAL Y MALI La Mar de Músicas hace un viaje sonoro por el mundo este lunes, ya que programa también conciertos de artistas procedentes de Colombia, Mali y Portugal. La cantautora lusa Ana Lua Caiano estrenará a las 19.00 horas el escenario gratuito de la plaza del CIM, ubicado junto al Mar Mediterráneo y el submarino Peral. Su música destaca por un estilo fresco y ecléctico que combina elementos del pop, el folk y la electrónica. A las 20.00 horas se celebra otro concierto gratuito en la plaza del Ayuntamiento. Al ritmo de 'El Caribefunk', el público bailará con esta formación de Cartagena de Indias que fusiona sonidos afrocaribeños, funk, reggae y ritmos exóticos. Su música orgánica suena tropical a través de unas canciones que celebran la diversidad cultural y la riqueza del Caribe Y a las 21.30 horas, el escenario Repsol del Patio del Antiguo CIM tendrá al instrumento de la kora como eje central de la actuación del maliense Ballaké Sissoko. Este instrumento de 21 cuerdas, hecho a mano con un mástil de madera, media calabaza y cuero de vaca, se toca con cuatro dedos. Con él Sissoko hace una expresión de la rica herencia cultural africana, combinando melodías cautivadoras con ritmos hipnóticos

