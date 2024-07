Donald Trump afirma que recibió "una bala por la democracia" en el acto en Pensilvania

El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump ha celebrado este sábado en Michigan un mitin en el que es su primer acto de campaña desde el intento de asesinato del pasado 13 de julio en Butler, Pensilvania. "La semana pasada recibí una bala por la democracia", ha defendido durante su intervención. "No debería estar aquí ahora mismo, pero ha ocurrido algo muy especial", ha declarado Trump, que llevaba un vendaje en la oreja más pequeño que la semana pasada, en un discurso recogido por la CNN. En el mitin, Trump se ha referido a la crisis abierta dentro de las filas del partido demócrata, donde cada vez más voces están pidiendo que su candidato, Joe Biden, se retire de la carrera presidencial. En este sentido, Trump ha acusado al partido demócrata de intentar "anular los resultados de las primarias de su propio partido para eliminar al corrupto Joe Biden de la papeleta". "No podría pasarle a un tipo más agradable", broméo en alusión al mandatario estadounidense, en un discurso recogido por la agencia de noticias Bloomberg. Asimismo, durante el acto de campaña, el candidato republicano ha apelado a sus seguidores, a quienes ha prometido que "nunca dejará de trabajar para ofrecer un futuro magnífico a nuestro pueblo". "Ahora avanzamos como un solo movimiento. Estamos más unidos y decididos que nunca (...). Y juntos, lucharemos, lucharemos, lucharemos, ¿verdad? Y ganaremos, ganaremos, ganaremos", ha asegurado, a lo que una multitud ha respondido cantando "lucha, lucha, lucha". Este acto ha tenido lugar apenas una semana después de que Donald Trump sufriese un intento de asesinato durante otro evento en Butler, Pensilvania, por lo que se han reforzado las medidas de seguridad en un recinto donde la pista y los 12.000 asientos del estadio estaban ocupados "casi" al completo, según la citada agencia. Asimismo, se trata del primer mitin celebrado desde que el pasado lunes el senador por Ohio James David Vance fuese nombrado por Trump como candidato a la vicepresidencia. Vance se ha subido al escenario para presentar al expresidente, de quien ha elogiado sus cuatro años de mandato. "Sabía instintivamente lo que este país necesitaba y cómo poner en primer lugar los intereses de sus ciudadanos", ha declarado en una intervención recogida por la CNN. Asimismo, el candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos ironizó con el hecho de que los republicanos sean tildados de "radicales", preguntando qué hay de radical en fabricar más bienes en Estados Unidos en lugar de en el extranjero, no involucrarse en conflictos extranjeros porque "a veces no es asunto nuestro" y asegurar la frontera sur de Estados Unidos para detener el flujo de inmigrantes ilegales y drogas. "Queremos una América que funcione para los estadounidenses, y la única manera de hacerlo es reelegir a Donald Trump presidente de Estados Unidos", ha manifestado Vance entre vítores de la multitud, y asegurando que hará "todo lo que pueda".

