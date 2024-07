Un vehículo incendiado en unos disturbios en el norte de Inglaterra

Londres, 19 jul (EFE).- Un vehículo policial volcó y un autobús fue incendiado en unos disturbios que se produjeron en la noche del jueves en un suburbio de la ciudad de Leeds, en el norte de Inglaterra, informaron las fuerzas del orden.

Los incidentes, que comenzaron por razones aún no especificadas, no provocaron heridos, pero la Policía pidió a los residentes del barrio de Harehills, al este de Leeds, que no salieran de casa.

La Policía del condado de West Yorkshire, que desplegó un alto número de agentes a Harehills, calificó los disturbios de "graves".

Según imágenes de los medios, un autobús fue incendiado y un vehículo policial volcado con sus luces azules parpadeando, mientras sonaban alarmas de otros automóviles.

"Estoy consternada por las impactantes escenas y ataques a vehículos policiales y al transporte público en Leeds esta noche. Un desorden de esta naturaleza no tiene cabida en nuestra sociedad", dijo la ministra de Interior, Yvette Cooper, en su cuenta de X.

Según algunos testigos, algunas personas arrojaban diversos objetos, como piedras o botellas, contra vehículos de la policía.

Antes de que escalara el incidente, un portavoz de la Policía dijo que los agentes recibieron una llamada por un disturbio que había comenzado en un domicilio relacionado con el cuidado de menores, y después más personas empezaron a reunirse en el lugar.

"Se pidió a más agentes que acudieran a la zona, donde se estaban produciendo algunos focos de desorden", agregó. EFE

vg/ah