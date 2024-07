Lazkano: "Tengo mucho que aprender"

Barcelonnette (Francia), 17 jul (EFE).- El español Oier Lazkano, quinto de la etapa de este jueves en el Tour de Francia, lamentó no haber podido conseguir la victoria y señaló que le faltó experiencia.

"Es mi primer Tour y tengo muchas cosas que aprender. Nunca había estado en una fuga tan numerosa, las había visto por la tele pero desde dentro es difícil manejarte en ellas. Tengo mucho que aprender", dijo el ciclista del Movistar.

El corredor español formó parte de la fuga de 30 que protagonizó la jornada, pero no saltó al ataque del belga Victor Campenaerts, que acabó siendo la buena rueda.

"Me da rabia porque el segundo día en Cecinatico me dijo que iba a ganar esta etapa. Y lo ha hecho. Tiene mucha experiencia y maestría. Desde el principio le he visto que podía hacerlo y se ha ido delante de mi. Pensaba que otros saldrían a su rueda, pero no lo han hecho y se me ha ido", aseguró.

Lazkano se quedó en otro paquete con ciclistas de la talla de Richard Carapaz o Jai Hindley, "que estaban más fatigados porque estuvieron también en la fuga el día anterior y fuer muy duro, 140 a palo limpio".

El español lamentó no haber tomado las buenas decisiones en la fuga. "Es difícil manejarse a 180 pulsaciones, se ven una décima parte de las cosas que ves por la tele. Hay que aprender a tener ese punto de calma, de retrospección", dijo.

Pese a que lo está intentando muchos días, Lazkano no se conforma: "Yo he venido a ganar (...) El ciclismo no debe nada a nadie. Todo el mundo viene muy entrenando, se ha matado para venir, no le debe nada a nadie". EFE

