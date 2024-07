Ernesto Valverde: "Contamos con Nico Williams, está contento en el Athletic"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, se mostró "convencido" de que Nico Williams "está contento" en el club vasco y no saldrá en este mercado de fichajes, después de lucir en la Eurocopa 2024, tentado según los "rumores" por el FC Barcelona. "Lo he vivido con tranquilidad. Contento por cómo han ido las cosas para la selección. Ha estado a gran nivel, ha sido la mejor selección de la Eurocopa y era de justicia que ganara el título. También por el hecho de que hubiera tres jugadores nuestros, que lo hayan disfrutado y hayan conseguido algo muy difícil", dijo en rueda de prensa este jueves, preguntado en especial por su delantero. Nico, que renovó hasta 2027 con el club de Bilbao a finales del año pasado, fue una de las figuras de la cita continental de selecciones, pero acaparó también titulares por su posible fichaje por el Barça. "El tema de los rumores, Nico no es el único jugador que está afectado por los rumores. El mercado está abierto. Sabemos que Nico es un gran jugador, que puede tener clubes que se publique que les puede interesar, pero está con nosotros, estamos muy contentos con él, él esá contento con nosotros y contamos con él para la vuelta", apuntó. "No lo veo. Además, nosotros como club aspiramos a tener a los mejores jugadores y que los jugadores quieran estar con nosotros. Este año tenemos un año en el que estamos muy ilusionados, tenemos muy buen equipo y si pudiéramos mejorarlo, mejorarlo. Desde luego, aspiramos a que estos jugadores quieran seguir aquí y que nosotros podamos competir en todas las competiciones", añadió. Además, Valverde recordó que Williams ha llamado la atención siendo jugador del Athletic y tiene contrato. "Se ha demostrado que estando en el Athletic se puede ir a la selección, se puede ser uno de los mejores de la Eurocopa, se puede hacer un gran año. Tenemos muchos retos por delante y seguro que a Nico le encanta tenerlos, y no tengo ninguna duda. Le veo bien y contento", afirmó. "Me mandó algún mensaje para pedirme más vacaciones. Les felicité por el título y quedamos en cuatro semanas de vacaciones, porque la temporada ha sido dura y viene una carga de partidos importante. Ellos tratan de rascar alguno más. Estamos convencidos de que Nico tiene contrato, y no hay que darle vueltas. Le esperamos para empezar a entrenar", zanjó.

