Boric anuncia una nueva prisión de máxima seguridad para los líderes de bandas organizadas de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado este jueves el proyecto de construcción de una nueva prisión de máxima seguridad destinada para acoger a los líderes de las bandas organizadas detenidos por las autoridades, todo ello en un momento en que el país sudamericano atraviesa una oleada de homicidios. "En Chile no vamos a permitir lo que está sucediendo en otros países en donde el crimen organizado se ha tomado las cárceles sin control del Estado. En Chile eso no va a suceder", ha aseverado el mandatario chileno, que asegura que esta prisión permitirá "el control efectivo de los criminales", recoge la cadena de noticias T13. El presidente ha detallado que este nuevo "recinto especial de alta y máxima seguridad" tendrá un coste de unos 90.000 millones de pesos chilenos (88,2 millones de euros) y estará ubicada en la región Metropolitana, escenario de la última ola de violencia que se ha cobrado la vida de casi 20 personas en apenas unos días. Asimismo, Boric ha adelantado que, en aras de acelerar el proceso de construcción de la prisión enviará al Parlamento un proyecto de ley para exceptuar estas obras de varios "trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos", dando así "prioridad" al asunto. Por otro lado, el jefe de Estado chileno ha informado de la creación de "una fuerza especial de Gendarmería que esté capacitada para enfrentar estas amenazas con todo el apoyo del Gobierno y lo mejor de la experiencia internacional". Serán agentes que trabajarán en las prisiones. "La batalla contra el crimen organizado y la delincuencia es una tarea que nos corresponde a todos, pero principalmente a quienes dirigimos los destinos de nuestra patria por mandato soberano de ustedes", ha remachado Boric, que ha apelado a la responsabilidad del Parlamento para algunas de estas cuestiones. Horas antes, el propio Boric había reconocido que no cerraba la puerta a hacer uso de cualquier tipo de "herramienta constitucional" para hacer frente a la escalada de violencia que se registra desde hace días en la región Metropolitana. Hay diputados que incluso piden imponer el estado de sitio en la zona.

