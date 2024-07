Danone reivindica que el yogur tenga un emoji

¿Te imaginas abrir WhatsApp y no encontrar un emoji de yogur? Increíble, pero cierto... Así es, en una época en la que los emoticonos se han convertido en parte esencial de nuestro lenguaje, no disponemos de un emoji de yogur. Según datos de Unicode, se estima que el 92% de la población mundial online utiliza emojis en sus comunicaciones, alcanzado más de 10.000 millones de usos diarios. Actualmente, encontramos más de 3.600 emojis disponibles que nos permiten expresar todo tipo de sentimientos, emociones y deseos. Sin embargo, no existe, por ejemplo, un emoji que represente un alimento centenario e icónico como es el yogur. Por este motivo, Danone, compañía líder en productos lácteos, reivindica -en el Día Mundial del Emoji- la creación de este emoticono que lo represente e inicia una campaña para solicitar su incorporación a plataformas como WhatsApp. El yogur es un alimento muy arraigado a la tradición y cultura de alimentación en España por su destacado rol en el marco de la Dieta Mediterránea, asociándose con una mayor adherencia a este patrón de alimentación y a hábitos de vida saludables. Pero ¿cuáles son las 5 características que representa al emoji de yogur? COTIDIANIDAD DEL YOGUR Se trata de un producto que está presente en el día a día de las familias, que lleva más de un siglo en nuestras neveras y asociado a patrones de vida más saludables y a una mejor calidad de la dieta, medido a través de índices validados de alimentación saludable, tanto en niños como en adultos en EEUU, Canadá y Europa. PROPIEDADES EXCEPCIONALES Es un alimento que contiene fermentos vivos y esto lo convierte en una fuente de probióticos naturales que favorece la digestibilidad proteica, y también una mejor asimilación de nutrientes por parte de nuestro organismo. VERSATILIDAD EN EL MOMENTO DE CONSUMO Es un alimento natural propio de la cultura y dieta mediterránea que ofrece una gran diversidad de formas de consumo: tanto sólido, cremoso como líquido, mantiene las propiedades y valor nutricional y facilitar la inclusión de un alimento saludable en la dieta. Además, es una gran opción para desayunos, postres y meriendas saludables, siendo vehículo para incorporar otros grupos de alimento como frutas o cereales. SOSTENIBILIDAD El yogur contiene una de las proteínas animales de mayor valor biológico y que, además, es uno de los alimentos con menor impacto medioambiental, es decir, con menores emisiones de CO2. Suficientes motivos para tener ya un emoji, ¿no? Mientras tanto, para calmar un poco la espera, Danone ha creado un sticker de WhatsApp con su clásico tarro de cristal de yogur... ¡esperamos que el emoji no tarde mucho más tiempo en llegar!

Compartir nota: Guardar Nuevo