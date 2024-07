Rosier: "Es una oportunidad muy buena"

Madrid, 16 jul (EFE).- El lateral derecho francés Valentin Rosier afirmó en su presentación como nuevo jugador del Leganés que está "muy contento" de firmar por el club y que es "una oportunidad muy buena" al tiempo que consideró que el equipo consdeguirá el equipo de la salvación.

"Estoy muy contento de estar aquí, es una oportunidad muy buena. Vengo a aportar experiencia, he jugado en Francia, en Portugal, competiciones europeas y estoy muy feliz. Quiero aprender pronto el idioma para comunicarme bien con mis compañeros", señaló ante los medios.

"Por el momento el recibimiento ha sido muy bueno, Neyou y Cissé hablan francés y me están ayudando a explicarme. El resto se están esforzando, hablando despacio para que pueda entenderles. Además yo manejo bastante bien el inglés. Al final el fútbol es un idioma universal y nos entendemos en el campo", añadió en la Instalación Deportiva Butarque.

Rosier afirmó haber encontrado un equipo "muy familiar y respetuoso" y sentirse "al cien por cien" para "dar el máximo": "El club me ha contratado por mi calidad, por mi intensidad. Voy a continuar manteniéndome así. Ahora tengo más experiencia y madurez. Vengo a aportar eso, y creo que también he mejorado la relación con mis compañeros en el terreno de juego".

Preguntado acerca de si hay algún jugador al que le apetezca enfrentarse especialmente en España, declaró: "No hay uno que pueda destacar. Cuando Marcelo estaba en el Real Madrid era un jugador que me gustaba mucho, pero ya no está. No hay ninguno al que me haga especial ilusión enfrentarme".

Sobre el aprendizaje en sus experiencias previas, manifestó: "En Francia aprendí sobre todo a defender y a jugar con intensidad. En Portugal, más táctica y juego sin balón, en Turquía era un fútbol un poco más libre y en España creo que es un fútbol más técnico".

Asimismo opinó acerca del ambiente que espera en los partidos de casa: "En Turquía los fans son también muy entusiastas y me siento preparado para un recibimiento cálido. Estoy seguro de que el ambiente en Butarque va a ser espectacular". EFE

