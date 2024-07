La directora del Servicio Secreto de EEUU dice que "la responsabilidad recae" sobre ella pero no dimitirá

La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheatle, ha afirmado este lunes que "la responsabilidad" recae sobre ella pero que no dimitirá del cargo mientras que han surgido las dudas sobre los preparativos de seguridad de la agencia tras el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. "Soy la directora del Servicio Secreto y tengo que asegurarme de que estamos realizando una revisión y de que estamos proporcionando los recursos necesarios a nuestro personal", ha afirmado en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense ABC, la primera que realiza desde el incidente de este fin de semana. Cheatle ha remarcado que el tiroteo fue "inaceptable" y que "es algo que no debería volver a suceder". "Obviamente, fue una situación que, como agente del Servicio Secreto, nadie quiere que ocurra en su carrera", ha declarado después de afirmar que sintió "conmoción y luego, preocupación" por Trump. Al ser preguntada sobre los informes de que el sospechoso fue visto e identificado como potencialmente sospechoso antes de abrir fuego, ha asegurado que "pasó un periodo de tiempo muy corto" entre ese momento y el tiroteo. "No tengo todos los detalles todavía, pero fue un período muy corto. Buscar a esa persona, encontrarla, identificarla y finalmente neutralizarla se llevó a cabo en un período muy corto, y eso lo hace muy difícil", ha indicado. Además, ha dicho que las autoridades locales tenían la labor de asegurar el edificio desde el que el tirador disparó antes de ser "neutralizado" por un francotirador del Servicio Secreto, y ha confirmado que la Policía local estaba presente dentro del edificio mientras el atacante estaba en el tejado. Poco antes, Cheatle dijo que la agencia "participará plenamente" en una revisión independiente del presidente estadounidense, Joe Biden, y trabajará con los comités del Congreso en "cualquier acción de supervisión". La directora, designada para el cargo por Biden en 2022, expresó su confianza en el plan de seguridad para la Convención Nacional Republicana de esta semana en Milwaukee (Wisconsin). El ataque, en el que Trump resultó herido leve en su oreja derecha después de que la bala la rozara, se saldó con la muerte de un simpatizante y con otros dos heridos, que han sido hospitalizados. El atacante, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido segundos después por un francotirador del Servicio Secreto en el tejado desde el que efectuó los disparos.

Compartir nota: Guardar Nuevo