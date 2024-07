Guerrero debe negociar su desvinculación del club César Vallejo, dice fundador del equipo

Lima, 15 jul (EFE).- El delantero peruano Paolo Guerrero, máximo goleador en la historia de la selección peruana, debe desvincularse del club César Vallejo, al que se unió este año, tras negarse a jugar un partido del torneo Clausura peruano, anunció este lunes el fundador de la entidad de la ciudad de Trujillo, César Acuña.

"Si él quiere irse a otro equipo tendrá que ponerse de acuerdo con el presidente (del club)" para conocer cuáles son las condiciones para "poder dar por concluido ese contrato", declaró Acuña, empresario y actual gobernador regional de La Libertad.

El presidente del club es Richard Acuña, hijo de la autoridad regional, quien ya tuvo un inicio complicado con Guerrero, cuando el jugador denunció problemas de seguridad antes del torneo Apertura.

Aparentemente, el directivo se negaba a dejar libre a Guerrero y le recordó que el contrato firmado por un año tiene previsto el pago de una indemnización si renuncia antes del vencimiento.

"No sé qué pasó. La necesidad y pedido del comando técnico era que se dé el cambio de Guerrero y decía que no estaba bien para ingresar. Conversamos con el presidente y directivos. Él estaba apto y no tenía ningún problema", dijo Salas tras el partido con Alianza Lima, que acabó en una victoria para los limeños por 3-2. EFE

