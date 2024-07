Alcaraz vuela hasta otra final de Wimbledon contra Djokovic

El tenista español Carlos Alcaraz accedió este viernes a su segunda final consecutiva de Wimbledon, tras remontar (6-7(1), 6-3, 6-4, 6-4) al ruso Daniil Medvedev, y a su encontró acudió después el serbio Novak Djokovic, derrotando (6-4, 7-6(2), 6-4) al italiano Lorenzo Musetti, reedición de la última lucha por el título. Alcaraz hizo historia en el All England Tennis Club llegando a su segunda final de Wimbledon consecutiva con tan solo 21 años. Además, se trata de la segunda final de 'Grand Slam' consecutiva para el tenista murciano que, por primera vez en su corta carrera, está en disposición de ganar dos 'grandes' la misma temporada. En caso de lograrlo se convertiría en el segundo español con más títulos de esta categoría (4), sólo por detrás de Rafael Nadal (22), igualando a Manolo Santana y Arantxa Sánchez Vicario. El de El Palmar emuló a Nadal, Djokovic, Roger Federer y Andy Murray, como los únicos tenistas masculinos en los últimos 17 años en jugar las finales de Roland Garros y Wimbledon en una misma temporada. Un hito que logró tras, como ocurriera ante Tommy Paul y Frances Tiafoe, remontar un marcador adverso en el primer set, volando después sobre la hierba inglesa. No tuvo la mejor entrada posible Alcaraz en el partido. Pese a presionar el saque de Medvedev en el primer juego, llegando a tener una opción de rotura, y ganar su primer servicio en blanco, el murciano vio como en el cuarto juego del encuentro el ruso conseguía quebrar su saque en blanco. Un 'break' al que el español respondió inmediatamente, pero su inconsistencia con el saque pasó factura. Con 5-3 favorable para Medvedev, Alcaraz fue capaz de volver a quebrar el saque de su rival y mantener sus opciones de apuntarse la primera manga, las cuales se esfumaron en un 'tie break' claramente del ruso. Las sensaciones de Alcaraz en el partido habían ido de menos a más, siendo cada vez más incisivo en el resto y creciendo en la fiabilidad de su saque. Así comenzó el segundo set el murciano, con el objetivo de mantener el nivel y poner la igualada lo antes posible. Especialmente significativa fue la mejora con el saque de Alcaraz tras el paso por la silla, subiendo de un 63% de puntos ganados con primeros en el primer set al 73% en el segundo. Además, el murciano también redujo a la mitad los errores no forzados. El segundo set tuvo un claro dominio del vigente campeón, que no cedió ninguna opción de rotura a su rival y que a la primera oportunidad que tuvo consiguió romper el saque del tenista ruso en el cuarto juego. Ahí terminó de soltar los nervios el español, poniendo un 6-3 que anunciaba despegue. El pupilo de Juan Carlos Ferrero fue capaz de elevar aún más su nivel con el saque, perdiendo tan sólo cinco de los 25 puntos que disputó al servicio, variando su juego ante un Medvedev sin respuesta a otro set en contra (6-4). Algo más complejo fue cerrar el partido en el cuarto parcial, pese a romper de inicio al ruso. Un 'break' al que respondió Medvedev, pero una reacción que no tendría tras la segunda rotura de Alcaraz en la manga en el séptimo juego. Ahí, el número tres del mundo puso la directa a otra final de Wimbledon. DJOKOVIC, A POR SU 25º 'GRANDE' El tenista de El Palmar se enfrentará de nuevo por el título a un Djokovic que alcanzó su primera final en 2024 tras vencer por la vía rápida a Musetti. El serbio, como el español, tuvo un juego directo, de subir mucho a la red y no dar pie a su rival para imponer otro juego. El italiano no tuvo intercambios con los que sorprender a un 'Nole' que venía avisado ante un oponente incómodo y que ya le ganó el año pasado en Montecarlo. El siete veces campeón en Londres dominó el encuentro desde la seguridad de apuntarse el primer set a un gran nivel. Sin embargo, Musetti asomó la cabeza en el segundo acto, rompiendo en el primer juego, pero el de Belgrado recuperó el 'break' y, después de no aprovechar una bola de set, firmó el acto en la muerte súbita. Para el tercero, la resistencia del italiano estaba ya bajo mínimos y empezó de nuevo perdiendo su saque. Mucha gasolina para un Djokovic decidido con la vía rápida a una final que sin duda le exigirá más. 'Nole' buscará venganza el domingo contra un Alcaraz que le ganó en cinco sets el año pasado, en el que será el sexto capítulo entre ambos, 3-2 para el serbio, y con el que podría sumar un histórico 25º 'Grand Slam', superando a Margaret Court.

