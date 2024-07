Miércoles, 10 de julio de 2024 (04:00 GMT)

OTAN CUMBRE

La OTAN inicia su cumbre del 75 aniversario con un fuerte refuerzo de la ayuda a Ucrania

Washington (EFE).- Los 32 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN iniciaron este martes su cumbre de Washington con una ceremonia de conmemoración de los 75 años de la Alianza en la que el anfitrión, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un fuerte refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania por parte de los aliados. "Hoy la OTAN es más poderosa que nunca antes, con la fuerza de 32 naciones", aseguró Biden en la ceremonia de conmemoración en el auditorio Andrew W. Mellon de la capital estadounidense, donde los líderes aliados se reunieron para celebrar la firma del Tratado del Atlántico Norte en ese mismo lugar el 4 de abril de 1949. El mandatario estadounidense anunció una "histórica donación" de equipos de defensa aérea para Ucrania por parte de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia que llegarán a Kiev en los próximos meses.

Biden anuncia que cinco países de la OTAN enviarán sistemas Patriot a Ucrania

Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este martes que Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia proporcionarán a Ucrania cinco sistemas de defensa aérea, incluidos cuatro Patriot, en los próximos meses, haciendo realidad una de las principales peticiones de Kiev en los últimos meses. "Hoy anuncio una histórica donación de equipos de defensa aérea para Ucrania. Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia proporcionarán a Ucrania cinco sistemas estratégicos adicionales de defensa aérea en los próximos meses", declaró Biden durante un acto en Washington para conmemorar los 75 años de la Alianza Atlántica. En concreto, EE.UU., Alemania y Rumanía se comprometieron a enviar baterías Patriot adicionales a Ucrania, mientras que Países Bajos y otros socios donarán componentes Patriot para permitir la operación de una batería antiaérea de ese tipo e Italia contribuirá con un sistema SAMP-T, según detallaron esos países posteriormente en un comunicado conjunto.

Zelenski considera un "resultado tangible" la promesa de sistemas Patriot por los aliados

Washington (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, consideró este martes que ha conseguido un "resultado tangible" en la primera jornada de la cumbre de la OTAN tras ver cumplida una de sus principales peticiones, la de la entrega de sistemas Patriot. En el acto de conmemoración del 75 aniversario de la Alianza, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia proporcionarán a Ucrania cinco sistemas de defensa aérea, incluidos cuatro Patriot, en los próximos meses. En concreto, Estados Unidos, Alemania y Rumanía se comprometieron a enviar baterías Patriot adicionales a Ucrania, mientras que Países Bajos y otros socios donarán componentes Patriot para permitir la operación de una batería antiaérea de ese tipo e Italia donará un sistema SAMP-T, según detallaron esos países en un comunicado conjunto.

Sánchez pide a la OTAN lanzar en Washington un "mensaje contundente" de unidad y cohesión

Washington (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este martes a la OTAN que en su cumbre de Washington lance un "mensaje contundente" de unidad y cohesión reforzando el vínculo transatlántico y trabajando por la paz. Sánchez hizo esta petición tras asistir a la ceremonia organizada con motivo del 75 aniversario de la Alianza y que sirvió de prólogo a la cumbre en sí de los líderes de la OTAN que se desarrollará durante el miércoles y el jueves. Gran parte de los lideres acudieron junto a sus esposas, pero Sánchez lo hizo en solitario y posó junto al resto de jefes de Estado o de Gobierno en la foto de familia del evento.

UCRANIA GUERRA

La guerra le ha costado la vida a 11.284 civiles ucranianos hasta finales de junio

Naciones Unidas (EFE).- La guerra le ha costado la vida a 11.284 civiles ucranianos desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022 y hasta el 30 de junio pasado, según las últimas cifras de la oficina de Asuntos Humanitarios presentadas este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU. A los muertos hay que añadir 22.594 civiles que han quedado heridos, y que no incluyen las víctimas del lunes, una de las jornadas más mortíferas de ataques rusos y que incluyó el bombardeo del mayor hospital pediátrico de Kiev, donde quedaron 27 civiles muertos, siete de ellos niños.

La ONU denuncia la sistemática tortura de prisioneros de guerra ucranianos por las fuerzas rusas

Ginebra (EFE).- Prisioneros de guerra ucranianos liberados por sus captores rusos han seguido denunciando diversas torturas durante su detención que incluyen palizas brutales, electroshocks, ataques con perros y periodos prolongados de ayuno, denunció este martes el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk. En su informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que cubre el periodo comprendido desde su última comparecencia en marzo, el alto comisionado indicó que los datos extraídos de 600 entrevistas a estos prisioneros de guerra indican que la tortura en centros de detención en territorio ruso está ampliamente extendida.

ISRAEL PALESTINA

Al menos 29 muertos en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Gaza

Jerusalén (EFE).- Al menos 29 personas murieron y decenas más resultaron heridas en un ataque israelí contra una escuela donde se refugiaban desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, denunciaron hoy las autoridades de Hamás en el enclave. La Media Luna Roja Palestina confirmó que decenas de personas se vieron afectadas tras un ataque a una escuela en la zona de Abasan, al este de Jan Yunis, y que sus equipos están transportando a los heridos a dos hospitales de la localidad, aunque no dio cifras de muertos ni de heridos.

Inteligencia de EE.UU. afirma que Irán se infiltró en protestas contra la guerra en Gaza

Washington (EFE).- La directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Avril Haines, afirmó este martes que agentes del Gobierno iraní se infiltraron en las protestas contra la guerra en Gaza, que durante semanas sacudieron universidades estadounidenses. En un comunicado, Haines afirmó que el Ejecutivo iraní se infiltró en esas protestas de varias formas, incluyendo publicaciones en internet para fomentar las manifestaciones e incluso brindando apoyo económico a los manifestantes.

RUSIA INDIA

Modi clama por la paz en su primer viaje a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania

Moscú (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, clamó este martes por la paz en Ucrania, durante su primera visita a Rusia desde el inicio de la guerra y su encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, con el que también abordó una serie de asuntos bilaterales, centrados en la cooperación económica entre las partes. "La guerra no es una solución (...) Es necesario el diálogo", dijo Modi al inicio de las negociaciones en el Kremlin. El gobernante indio insistió en que la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania "no puede pasar por la guerra" y que "las bombas, los misiles y los fusiles no pueden garantizar la paz".

ISRAEL NETANYAHU

Netanyahu tendrá que testificar en su juicio por corrupción a partir de diciembre

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tendrá que comenzar a testificar en su juicio por corrupción a partir del 2 de diciembre, decidió este martes el Tribunal del Distrito de Jerusalén, que supervisa la causa. En su decisión, los jueces aseguraron haber buscado el equilibrio entre las necesidades de la defensa a la hora de preparar a su cliente en medio de una guerra con el interés del público para que el proceso avance, recoge la prensa israelí. Hace dos días, la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, propuso que el testimonio del primer ministro tuviera lugar no más tarde del 1 de noviembre, mientras que la defensa había solicitado retrasarlo hasta marzo del año que viene.

ESPACIO ARIANE 6

Cohete Ariane 6 muestra un "resultado inesperado" que afecta solo al final de la misión

Kurú (Guayana Francesa) (EFE).- El vuelo inaugural del cohete europeo Ariane 6 se desarrolló con éxito en su fase de despegue y puesta en órbita de los satélites, pero al final de la misión se produjo una falla que imposibilitó que la etapa superior del lanzador reentrara en la atmósfera para destruirse. Los responsables de la misión la han considerado un éxito a pesar de este contratiempo, pues el vuelo de hoy tenía dos fases y la fundamental se desarrolló sin problemas. El director ejecutivo de ArianeGruoup, Martin Sion, explicó en una rueda de prensa que la segunda fase de la misión era de demostración, para ver cómo operaban ciertos sistemas en microgravedad, unas pruebas que no se pueden hacer en tierra y es uno de los motivos por los que se realizan estos vuelos inaugurales.

ALEC BALDWIN

El juicio a Alec Baldwin por el caso 'Rust' arranca con la selección del jurado

Santa Fe (EE.UU.) (EFE).- El juicio penal contra Alec Baldwin por el caso 'Rust' comenzó formalmente este martes con la selección en una corte de Santa Fe, Nuevo México (EE.UU.), de los 12 jurados y cuatro suplentes que se encargarán de determinar la inocencia o culpabilidad del actor estadounidense. El encuentro comenzó dos horas más tarde de lo previsto debido a problemas técnicos y a lo largo de casi cinco horas la Fiscalía y la defensa cuestionaron a los potenciales jurados de grupos demográficos y edades diversas, quienes experimentaron un cara a cara con el intérprete, de 66 años. Baldwin, quien llegó media hora antes de la cita a la corte acompañado de su esposa, Hilaria; la más pequeña de sus siete hijos en común y su hermano Stephen, se mantuvo serio durante el proceso y permaneció sentado junto a sus abogados, Alex Spiro, Heather LeBlanc, Stephanie Kelemen y Luke Nikas.EFE

