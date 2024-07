María José Suárez, dispuesta a demandar a Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez no puede más. Atravesando por uno de los peores momentos de su vida tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras descubrir una infidelidad del que fue su novio durante los 3 últimos años con una mujer transexual, la modelo está muy enfadada y ha tomado una drástica decisión tras la entrevista del jinete en '¡De Viernes!'. Y es que a pesar de reconocer que mantuvo una relación sexual con esta persona, y de confesar unos gustos sexuales de los que nada se sabía hasta ahora, el ex de Lara Dibildos defendía que no fue infiel a María José porque tenían una 'relación abierta' y sus propios códigos de pareja. Algo que la Miss España 1996 no tardaba en negar indignada: "Me siento totalmente engañada. No quiero volver a verlo ni en pintura. ¡Qué vergüenza de personaje!" estallaba después de las declaraciones de Escassi en el programa de Telecinco, dejando claro que en ningún momento tuvieron un relación abierta ni permitió entrar a terceras personas en ella. Algo que cree que su ex dijo porque era la única manera de justificar su infidelidad. Tras varios días en silencio, María José ha decidido pasar a la acción. Este viernes se sienta en el mismo plató que el jinete y contará -por una cantidad que ronda los 100.000 euros según 'Informalia'- su versión de lo sucedido y qué hay de cierto en lo que ha contado Álvaro. Lejos de quedarse ahí, 'Semana' desvela en exclusiva que estaría planteándose demandar al jinete por sus declaraciones, puesto que considera que ha atentado contra su derecho al honor y a la intimidad afectando a su imagen pública, por lo que ha puesto el tema en manos de sus abogados. Y no solo eso, ya que a María José le habría llegado la información de que Escassi podría haber grabado alguno de sus encuentros íntimos sin su consentimiento y que presuntamente habría contado o enseñado dichos vídeos a terceras personas. Algo que no está dispuesta a consentir. De poder confirmarlo al 100% no dudará en emprender medidas legales contra su exnovio por revelación de secretos. Como confiesa en declaraciones a '¡Hola!' se siente "totalmente engañada" y no reconoce a la persona con la que ha vivido 3 años maravillosos de su vida. Una historia de amor que se ha convertido en pesadilla y de la que la modelo hablará largo y tendido este viernes en '¡De viernes!'.

Compartir nota: Guardar Nuevo