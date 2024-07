El alero Kawhi Leonard no estará con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París

El alero Kawhi Leonard no estará con la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París, después de que la Federación Estadounidense de Baloncesto (USA Basketball) haya acordado con su equipo, Los Angeles Clippers, que el jugador vuelva con su club a preparar la siguiente temporada de la NBA. USA Basketball explicó en su cuenta de X que Leonard está "preparado para competir" en Paris 2024, pero que han acordado con su equipo, Los Ángeles Clippers, que lo mejor para él es "prepararse para la siguiente temporada" en la NBA. El equipo dirigido por Steve Kerr no anunció el nombre de su sustituto que se unirá a la concentración en Las Vegas para disputar la cita olímpica, en la que Leonard podría haber debutado con la camiseta estadounidense. El combinado campeón en las últimas cuatro citas olímpicas, tanto en Pekín como en Londres, Río y Tokio, está encuadrado en el Grupo C junto a las selecciones de Serbia, Sudán del Sur y Puerto Rico.

