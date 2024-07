Álvaro Muñoz Escassi, sin nada que decir a las duras declaraciones de su ex Sonia Ferrer: "No le querría como enemigo"

Aunque muchos no lo recuerden por el tiempo que ha pasado, Álvaro Muñoz Escassi y Sonia Ferrer fueron pareja durante algo más un año. Recién separada del cirujano Marco Vricella, la presentadora comenzaba una apasionada relación con el jinete tras conocerse en el concurso 'Mira quien salta'. Y aunque nunca ha revelado los motivos del fin de su historia de amor, no ha dudado en pronunciarse sobre el escándalo protagonizado por su ex y lanzar una advertencia a la mujer transexual con la que fue infiel a María José Suárez. "Yo creo que la persona que le está extorsionando no le conoce y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo. Yo no le querría tener como enemigo" ha asegurado en el programa 'En boca de todos', donde se ha preguntado si no es sorprendente que "habiendo dejado tantos cadáveres por el camino nadie salga hablando mal de él". Demoledoras declaraciones sobre las que le hemos preguntado a Escassi que, muy serio y visiblemente nervioso, ha dado la callada por respuesta a Sonia Ferrer. El jinete, en coche, se ha limitado a hacer un gesto con la mano y otro de resignación con la cara y, sin defenderse de las acusaciones, ha entrado en su domicilio dejando en el aire por qué la periodista ha dejado entrever que es una persona a la que no le gustaría tener como enemigo.

