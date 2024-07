Cameron se retira de la primera línea política al dimitir como ministro de Exteriores británico en la sombra

El ex primer ministro británico David Cameron, que regresó al gabinete en noviembre como jefe de la diplomacia de Reino Unido, ha anunciado este lunes que se retira de la primera línea política al presentar su dimisión como ministro de Exteriores británico en la sombra después de que el Partido Conservador haya pasado a la oposición por primera vez en 14 años tras perder las elecciones legislativas. "Ha sido todo un honor servir como ministro de Exteriores (...). Le he dicho a (el ex primer ministro y líder conservador) Rishi Sunak que daría un paso atrás. Estoy encantado de que el puesto haya recaído en mi buen amigo Andrew Mitchell", en referencia a quien fuera su 'número dos'. Cameron, que se ha mostrado como "conservador comprometido", ha sostenido que seguirá "apoyando al Partido y ayudando en lo que pueda mientras" se "reconstruyen tras el decepcionante resultado electoral", tal y como ha expresado a través de su perfil en la red social X. La formación política ha confirmado que Sunak será el líder de la oposición hasta que sea reemplazado, mientras que Cameron y Richard Holden, presidente del partido durante la campaña electoral, han dimitido. Este último ha sido reemplazado de forma interina por Richard Fuller. Algunos de los cargos claves permanecen sin cambios, con James Cleverly y Jeremy Hunt como ministros del Interior y de Hacienda en la sombra, reflejando las carteras que tenían en el mandato anterior. Sin embargo, ha habido cambios en otros puestos después de la pérdida de escaños de quienes ostentaban las carteras, puesto que los ministros en la sombra tienen que tener un asiento en la Cámara de los Comunes. Es el caso del ministro de Defensa, Grant Shapps, que no podrá ejercer en la sombra tras no lograr la reelección, por lo que James Cartlidge será el titular de esta cartera en la sombra. Ocurre lo mismo con la de Justicia, que estaba en manos de Alex Chalk y que en la sombra estará Ed Argar. Esta reestructuración tiene lugar después de que los 'tories' se hayan quedado únicamente con 121 diputados, el número más bajo de la historia del partido, después de perder 251 escaños en una aplastante victoria del Partido Laborista. Sin embargo, se desconoce hasta cuándo durarán estos nombramientos, puesto que Sunak confirmó el viernes que dimitirá próximamente, hasta que se haya elegido el próximo líder conservador.

