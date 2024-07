Alejandro Caraza desvela qué es lo que más le gusta de Marta Riesco en su debut oficial como pareja. ¡Enamoradísimo!

Apenas un mes después de conocerse, Marta Riesco y el cantante Alejandro Caraza han oficiliado su relación en uno de los días más especiales para el andaluz, el de la presentación de su nuevo videoclip, en cuya grabación se conocieron y donde saltó la chispa del amor. Confidencias, miradas cómplices, gestos de cariño en su debut público como pareja. Hasta ahora solo habíamos escuchado a la reportera confesando lo enamorada que está del artista que ha conseguido que olvide definitivamente su dramática ruptura con Antonio David Flores. Y ha llegado el momento de que Alejandro -que se hizo popular a raíz de su participación en el talent 'La Voz'- nos cuente qué le enamoró de Marta y qué planes de futuro tiene con ella. Se conocieron trabajando y, como reconoce, grabar el videoclip con su chica "ha sido lo mejor que me he podido pasar": "Hay gente que está cómoda delante de una cámara, pero yo lo paso fatal para grabar videoclips y esas cosas. Y ha sido la facilidad más grande del mundo. Lo hizo como si estuviera tomándome una copa con una amiga y me lo pasé súper bien, me lo hizo muy fácil y súper contento" asegura. Como desvela enamorado, "nos compaginamos súper bien porque lo que ella me da, yo la contrarresto y lo que yo no tengo, ella me contrarresta, así que es increíble". Lo mejor de Marta, afirma, es que "tiene una personalidad única. Te lo da todo, te da el corazón, se abre, te cuida como a nadie. La verdad que es que no tengo quejas ningunas". Por eso admite que ya han hablado de boda a pesar del poco tiempo que llevan juntos: "Yo hinco rodilla, pero bueno, habíamos quedado, te digo una cosa, que supuestamente la iba a hincar ella. Por cambiar un poco las cosas, los roles, ¿no? Los roles, por cambiar un poquito, pero bueno, que si hay que hincarla se hinca" bromea. Dejando claro que su historia de amor marcha viento en popa a toda vela, Alejandro revela que tampoco descarta ser padre junto a la reportera aunque asegura que todavía es pronto para pensar en ello. "Obviamente me gustaría y siempre pensé que iba a ser padre joven, pero bueno, la vida, no me va a dar el momento todavía. Pero si la cosa sigue así, la verdad que estoy súper contento, es una niña maravillosa" asegura. Respecto a la polémica relación de Marta y Antonio David Flores, el cantante deja claro que "el pasado nos da experiencia y yo soy de las personas que me guío por el ahora. Lo importante es aprender y que las personas resurjan como el Ave y que sean felices que vivan, que hay una y que tenemos que hacer lo que queramos en cada momento y ser felices". "No conocía la historia y le pedí que lo que ella me contara fuera algo personal y que a mí me ayudara a conocerla a ella, lo demás la verdad es que igual, ¿no? Igual, cada uno hemos tenido nuestro pasado, nuestra historia y lo importante es verla feliz, verla a gusto y eso es lo que..." sentencia, demostrando lo enamorado que está de la reportera.

