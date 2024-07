La líder opositora venezolana Machado asegura que Maduro solo puede mantenerse en el poder "a la fuerza"

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solo puede mantenerse en el poder "a la fuerza" debido a que "no tiene" los votos para ganar las elecciones presidenciales en las que el principal candidato opositor, Edmundo González, se enfrentará el próximo 28 de julio al chavismo. "La única manera de que Maduro pueda quedarse en el poder es a la fuerza, los votos no los tiene, todo el mundo lo sabe, y eso implicaría unas consecuencias terribles para la región, no solamente en términos de sus vínculos geopolíticos con Rusia, Irán y con grupos guerrilleros y terroristas internacionales, sino desde luego en términos de migración", ha declarado Machado durante una entrevista con el diario colombiano 'El Tiempo'. Machado también ha resaltado la gran cantidad de apoyo con la que la oposición se presenta a los comicios, y ha remarcado que nunca habían tenido tal respaldo en anteriores elecciones, razón por la que se ha mostrado convencida de la victoria opositora. "Mira, nunca habíamos ido a una contienda electoral con tal nivel de apoyo y donde estamos convencidos de que vamos a ganar. La calle está hablando y está hablando duro. (...) Lo que yo les digo es: prepárense, porque somos una fuerza tan grande que es imposible que el régimen no lo vea", ha afirmado. Además, ha recordado que todo ello se está produciendo en un ambiente de persecución contra los políticos opositores, de los que ya han sido detenidos más 40 en los últimos meses. De igual forma ha criticado que no se puede confiar en una "elección limpia y libre" cuando las autoridades descartaron su candidatura a pesar de haber sido elegida en las primarias de la oposición. Asimismo, Machado ha asegurado que el Gobierno venezolano se ha dado cuenta de la fuerza opositora, razón por la que se ha vuelto a mostrar dispuesto a volver al diálogo después de estar meses incumpliendo los Acuerdos de Barbados, y que ellos no se negarán a avanzar en un "proceso de negociación con garantías para las partes". González terminó siendo el candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) tras la imposibilidad de inscribir a Machado, la vencedora de las primarias de 2023, y a su teórica sustituta, Corina Yoris. Además de la inhabilitación de Machado, la oposición ha denunciado la detención de cerca de 40 militantes en lo que va de año y coincidiendo con la campaña electoral, por lo que han criticado un "régimen criminalizado" que se posiciona en contra "de la ruta electoral", puesto que "ninguno ha cometido delito alguno".

Compartir nota: Guardar Nuevo