De Miñaur niega una lesión: "Mañana estaré bien"

Londres, 8 jul (EFE).- El australiano Alex de Miñaur, que se clasificó a cuartos de final de Wimbledon tras derrotar al francés Arthur Fils, negó una lesión, pese a la imagen que dio cojeando al final del partido, y dijo que este martes ya estará bien.

De Miñaur, tras sortear cuatro sets ante Fils, sufrió un problema de cadera en el último punto del partido y se mostró serio con su banquillo y con gesto de preocupación por lo ocurrido.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior negó que sea un problema grave y apunta a estar listo para el duelo de cuartos de final ante Novak Djokovic o Holger Rune.

"Me deslicé con la derecha en mi primer punto de partido, noté una molestia, pero creo que es un susto más que otra cosa", contó el australiano en rueda de prensa.

"Me encuentro bastante decente. Creo que el cuerpo hizo un gran esfuerzo hoy y me noto un poco dolorido, no os voy a mentir, pero he hecho mi recuperación y estoy seguro de que mañana estaré bien", señaló. EFE

msg/ism