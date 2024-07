Matthäus ve a Kimmich como el sucesor de Kroos: "Es más valioso en el centro del campo"

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus expresó este domingo que Joshua Kimmich es el sucesor ideal de Toni Kroos en la selección germana, porque el del Bayern de Múnich es "aún más valioso en el centro del campo" que de lateral, al mismo tiempo que señaló que la Eurocopa de Alemania no es de "sobresaliente" al no haber alcanzado las semifinales. "Para mí, solo hay uno: Joshua Kimmich. Para mí, también fue nuestro mejor jugador en el lateral derecho contra España, pero sería aún más valioso en el centro del campo", comentó Matthäus en su columna de Sky tras la eliminación de la anfitriona ante España este viernes en cuartos de final, en el último partido de Kroos como jugador profesional. Después de ese 2-1 en la prórroga que les dejó fuera de su Eurocopa, Mathäus destacó que Alemania hizo un buen torneo, pero no excepcional. "No lo digo con mala intención. Se generó una gran euforia, pero para obtener una calificación de sobresaliente nos faltó llegar a la semifinal y final, o haber mostrado un mejor rendimiento en algunos de los partidos que jugamos", opinó. A excepción del debut contra Escocia (5-1), la selección alemana no hizo un "muy buen partido", según el exjugador, que ostenta el récord de haber jugado más partidos con la selección germana. Aunque Matthäus ve a Alemania dentro de un grupo de ocho equipos que tienen potencial para ganar un título en el futuro. "Por supuesto, se necesita un poco de suerte, porque claramente no estamos por delante de los demás países", admitió, sin embargo, el excampeón del mundo de 1990.

Compartir nota: Guardar Nuevo