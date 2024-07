Charo Reina nos confiesa que tenía pensado ir a ver a Isabel Pantoja en Valladolid

Aunque nunca le cerró la puerta a una reconciliación, el distanciamiento con Isabel Pantoja es un hecho desde hace décadas... pero lo cierto es que Charo Reina no ha sabido nunca qué fue lo que cambió entre ellas para que la artista decidiese apartarse no solo de ella, también del resto de amistades. Sin embargo, la actriz siempre que ha hablado de la tonadillera lo ha hecho sin rencor y ha asegurado que si sus caminos se volvían a unir, no tenía problema en volver a retomar la relación... pero eso no ha sucedido, al menos por el momento. Hace unos días nos encontrábamos con Charo en el concierto de Ricky Martin en Sevilla y aunque nos aseguraba estar "totalmente apartada de todo porque ahora mismo estoy estudio" sí que se había enterado de que la tonadillera "suspendió el concierto de Valladolid porque yo tenía proyectado ir, tengo muchas ganas de ver el concierto del 50 aniversario, había quedado con unos amigos para ir y al final no ha podido ser. De Huelva no sabía nada, estoy apartada de todo, estoy con ensayos y estudios". Unas declaraciones que nos llamaron especialmente la atención porque, quién sabe, quizás en Valladolid se hubiese producido un reencuentro entre ellas y podrían haber enterrado las diferencias que un día las llevaron a separarse. Parece que ese posible encuentro tendrá que esperar debido a los problemas de salud que está teniendo la artista y que le han obligado a cancelar algunos conciertos que tenía previstos en el marco de su gira 50 años.

