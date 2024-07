El base Andrés Feliz ficha por el Real Madrid hasta 2027

El base dominicano de 26 años Andrés Feliz jugará en el Real Madrid las tres próximas temporadas, según anunció el club blanco este miércoles en un comunicado en el que confirmó el pago de la cláusula de rescisión del jugador al Club Joventut de Badalona, en el que ha militado estas últimas temporadas. Feliz, de 1,86 metros de altura, llega al Real Madrid tras promediar 15 puntos, 4,3 rebotes y 4,3 asistencias en la última campaña en la Liga Endesa con el equipo de Badalona, en el que se había convertido en uno de los referentes ofensivos de la Liga Endesa. De hecho, fue el sexto máximo anotador de la Liga Regular, solo por detrás de los jugadores de Baskonia Markus Howard y Chima Moneke, los de Morabanc Andorra Jean Montero y Jerrick Harding, y el del Bàsquet Girona Ike Iroegbu. Además, su gran actuación le valió para ser incluido en el mejor quinteto de la temporada, junto al que será su compañero en la dirección del Real Madrid, Facundo Campazzo, el anotador de Baskonia Markus Howard y los interiores Osetkowski del Unicaja y Shermadini del Lenovo Tenerife. A sus 26 años, le llegará su primera experiencia profesional en Europa fuera del Joventut, al que llegó en 2021 para ser parte de su equipo vinculado, el CB Prat, después de formarse en la universidad estadounidense de Illinois, donde militó dos temporadas. Tras jugar la parte final de la temporada 20-21 en el filial del conjunto verdinegro, el primer equipo le reclamó para la siguiente campaña, con el que promedió 7,4 puntos por encuentro en su primera temporada, subiendo sus prestaciones hasta los 10,9 en su segunda campaña, y finalizando con su mejor actuación en este último curso. En esta última temporada sus mejores partidos fueron contra el BAXI MAnresa (anotó 28 puntos) y contra el Baskonia, con 27 puntos en el Buesa Arena con un 4/6 en triples. Es, no obstante, su asignatura a mejorar, ya que apenas firmó un 28,4 por ciento de acierto en la última campaña desde el perímetro. "Es una gran oportunidad para mí y para mi familia. Fue una gran sorpresa. Es un paso importante en mi carrera y una gran oportunidad. Llego a un gran club, que tiene mucho valor y quiero tener la experiencia de jugar para su gente y sentirme uno más", afirmó en su primera entrevista de blanco, a Real Madrid TV. Feliz confesó sentirse identificado con su nuevo equipo. "Quiero tratar de ayudar al equipo a ganar. Me siento identificado con eso porque soy un ganador y me gusta ganar. El Real Madrid compite alto, a todos los niveles, y eso es lo que busco en mi carrera: escalar al más alto nivel que pueda llegar. Estoy aquí para ayudar al equipo y para aportar. Estoy preparado para saltar ya a la pista", dijo. "Puedo aportar un poco de todo: defensa, ataque. Soy un base agresivo y creador para mis compañeros. En defensa también soy agresivo, puedo rebotear y hacer muchas cosas", añadió sobre sus virtudes un Feliz que se encuentra en Grecia disputando el Preolímpico con su selección, antes de mostrarse ansioso por disputar la Euroliga. "Es la competición más grande de Europa y una de las mejores del mundo. Tiene mucho nivel y me siento con las ganas de dar ese paso", apuntó, con ganas de compartir vestuario con jugadores de muchos títulos y pabellón con su nueva afición. "Me gustaría sentir a la afición y ver cómo vibra por el equipo. Quiero sentir esa sensación jugando como local", terminó.

