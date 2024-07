La Reina Letizia, sublime en el gran día de la Princesa Leonor con un diseño romántico y pendientes de flores

Tras casi un año en la Academia General Militar de Zaragoza, la Princesa Leonor se ha despedido de esta etapa tan especial en su formación castrense como futura jefa de las Fuerzas Armadas recibiendo este miércoles, de manos del Rey Felipe VI, el despacho de dama alférez cadete Borbón Ortiz del Ejército de Tierra, y la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Un acto histórico en el que, como no podía ser de otra manera, la Princesa de Asturias ha estado arropada no solo por su padre sino también por su madre la Reina Letizia, y su hermana la infanta Sofía, que han presenciado emocionadas y orgullosas el momento en el que Leonor y Don Felipe se fundían en un emotivo abrazo tras la imposición de dichos reconocimientos, poniendo el broche de oro con una imagen tan cómplice como especial en el adiós de la heredera al trono a la Academia de Zaragoza. Orgullosa y sin perder detalle del gran día de su primogénita, Doña Letizia ha dejado a un lado su 'norma no escrita' de no eclipsar a sus hijas con sus estilismos y ha lucido un vestido sencillamente ideal. Dando una lección de elegancia, su Majestad ha estrenado un alegre diseño de inspiración boho de la firma Maje Paris con un romántico estampado de flores y hojas en tonos verdes, rojos y azules sobre fondo blanco. Favorecedor a más no poder, es un vestido ligeramente transparente de largo midi, con manga corta ligeramente abullonada, con escote en pico, detalle de nido de abeja en la cintura y pequeños volantes en la falda, rematada en una abertura frontal que por poco le juega una mala pasada por el viento que se ha levantado a su llegada al patio de armas de la Academia Militar de Zaragoza. Todavía recuperándose de la fractura en el dedo central del pie derecho que se hizo en un accidente doméstico a principios de mayo, Doña Letizia ha lucido unas sandalias planas con tiras tipo joya en el empeine que estrenó en su visita a la sede de Netflix el pasado 25 de junio. Aunque sin duda el complemento más destacado de su elección han sido los pendientes de estreno; unas piezas doradas compuesta por dos flores -la del lóbulo, más grande que la siguiente- con los que ha elevado su look hasta convertirlo sencillamente en sublime.

