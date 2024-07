Heridas dos personas en un "ataque terrorista" con arma blanca en un centro comercial en Israel

Al menos dos personas han resultado heridas, incluida una en estado crítico, en un ataque con arma blanca perpetrado este miércoles en un centro comercial en la ciudad israelí de Carmiel (norte), según han confirmado las autoridades, que han apuntado que se habría tratado de un ataque terrorista. La Policía de Israel ha señalado en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X que el atacante, cuya identidad no ha trascendido, ha sido "neutralizado", si bien poco después ha emitido un segundo comunicado en el que ha confirmado su fallecimiento en el lugar del incidente. Asimismo, ha manifestado que un gran contingente de agentes se ha desplazado al lugar, donde "han empezado a recopilar información y a llevar a cabo operaciones". "El comandante del Distrito Norte, el superintendente Shuki Tachocha, está evaluando la situación en el lugar del suceso", ha zanjado. Por su parte, el servicio de ambulancias de la Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha apuntado en un comunicado en Telegram que los dos heridos han sido trasladados a un hospital en Nahariya, antes de agregar que una de las víctimas, de 20 años, fue evacuada "en estado crítico". Fuentes policiales citadas por el diario israelí 'Haaretz' han señalado que el atacante sería un residente de la ciudad israelí de Nahf, de mayoría árabe y situada en los alrededores de Carmiel, si bien las autoridades no han confirmado de forma oficial este extremo. Por el momento no hay reclamación de la autoría del ataque.

