El sector privado de EEUU generó 150.000 empleos en junio, según ADP

El sector privado de Estados Unidos creó 150.000 puestos de trabajo en junio, una cifra ligeramente inferior a los 157.000 nuevos empleos creados en mayo, según el informe publicado este miércoles por la consultora ADP, que apunta a una sensible ralentización en el incremento de los salarios, hasta el 4,9%, el menor repunte interanual en casi tres años. La encuesta de junio constata que la mayoría del crecimiento del empleo se debió al sector servicios, con 136.000 puestos netos, frente a los 14.000 empleos en empresas de producción de bienes. Atendiendo al tamaño de las empresas, las grandes compañías (+500 trabajadores) generaron 58.000 puestos de trabajo, mientras que las medianas (50-499), crearon 88.000 empleos, y las pequeñas empresas aumentaron sus plantillas en 5.000 efectivos. "El crecimiento del empleo ha sido sólido, pero no generalizado", dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP. "Si no hubiera sido por un repunte en la contratación en el sector del ocio y la hostelería, junio habría sido un mes pesimista", añadió. De su lado, los salarios anuales avanzaron un 4,9%, una décima menos que en el mes anterior y su menor incremento desde agosto de 2021.

