El novio de Anabel Pantoja, David Rodríguez, guarda silencio tras salir a la luz su deseo de ser famoso

Nueva y desagradable polémica para Anabel Pantoja, embarazada de su primer hijo. Y es que según ha revelado Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos... Shhh', su novio David Rodríguez intentó en su día ser famoso y participar en un conocido programa de televisión. Aunque ahora mantiene un perfil discreto y se mantiene en todo momento en segundo plano al lado de la influencer, antes de conocerla se presentó a un casting para ser tentador de 'La isla de las tentaciones'. Tal y como ha contado el tertuliano, el fisioterapeuta cordobés envió al programa un dossier de imágenes presumiendo de sus atributos físicos, y existirían conversaciones en las que prometía que no iba a defraudar e iba a "ir a por todas" porque lo que "más le gusta en la vida es practicar sexo". Una sorprente información que Anabel ha preferido ignorar. Este sábado la sobrina de Isabel Pantoja asistió con su novio a la boda de la también influencer Ana Moya y, visiblemente incómoda, dejaba claro que no iba a contestar a nada relacionado con este asunto que vuelve a poner en el foco al padre de su bebé por su presunta intención de convertirse en famoso a toda costa. David, por su parte, ha reaccionado con total indiferencia y ha dado la callada por respuesta a la polémica. Lejos de dar explicaciones o negar la mayor, el fisioterapeuta ha dejado en el aire si quiso ser tentador en 'La isla de las tentaciones' antes de conocer a Anabel. Un asunto que parece no preocuparle en absoluto, ya que se ha mostrado tranquilo y "muy contento" ante su futura paternidad junto a la prima de Kiko Rivera.

