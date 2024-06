Previa del Inglaterra - Eslovaquia

La selección de fútbol de Inglaterra jugará este domingo (18.00 horas) en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen ante el combinado de Eslovaquia para los octavos de final de la Eurocopa masculina, un partido donde los ingleses querrán mejorar sus prestaciones y acallar las críticas, frente a un rival con poco que perder a estas alturas. Tanto los 'Three Lions' como el conjunto eslovaco han ido de más a menos en esta EURO. Después de vencer por 0-1 en sus respectivos debuts, Inglaterra a Serbia y Eslovaquia a Bélgica, ninguno ha vuelto a ganar en este torneo por tierras alemanas. A los británicos, por lo menos, le sirvieron dos empates posteriores para ocupar el liderato del Grupo C. Sin embargo, muchos tabloides han juzgado con su habitual exigencia cada mal momento de los pupilos de Gareth Southgate, sobre todo tras su empate sin goles frente a Eslovenia. El capitán Harry Kane ha salido ante la prensa varias veces para defender a su selección, vigente subcampeona de la EURO y de las pocas invictas que aún siguen en liza. Los días previos a esta eliminatoria de octavos han estado marcados por la ausencia de Phil Foden, que recibió permiso de Southgate y de la Federación Inglesa (FA) para asistir al nacimiento de su tercer hijo. Toda vez que ya ha regresado a la concentración con sus compañeros, se espera que el atacante del Manchester City vuelva a ser titular. Su aportación hasta ahora en este campeonato ha sido discreta, igual que la del citado Kane y la de Jude Bellingham, los tres baluartes de una Inglaterra sin garbo. Aunque el mediapunta del Real Madrid y Kane sí han marcado, ni Foden ni nadie más han perforado porterías rivales, a rebufo de un sistema en el que ellos tres parecen no encajar. Está por ver si Southgate lo modifica o permanece fiel a unos planes en los que, sea como fuere, no se avecina ninguna revolución; quizá la gran incógnita, en la zona medular, es saber quién acompañará a Declan Rice. Enfrente, presumiblemente, tampoco habrá variaciones de calado en la alineación de Francesco Calzona, quien aguanta menos presión a sus hombros. Dentro del igualadísimo Grupo E, Eslovaquia acabó en el tercer puesto por su mejor decalaje de goles en comparación con Ucrania, que quedó eliminada de la EURO pese a tener todas las selecciones cuatro puntos. Los pupilos de Calzona han exprimido su victoria ante Bélgica en el estreno, basada en un férreo ejercicio defensivo y eficacia arriba. El portero Martin Dubravka y el central Milan Skriniar son sus dos bazas más conocidas y por el momento están respondiendo bien a las expectativas. En la punta del ataque es donde mayores dudas habría de cara al once titular, ya que David Strelec ha ido ganándole terreno a Robert Bozenik, ariete de referencia en ese triunfo contra los belgas. Quien venza en este Inglaterra vs Eslovaquia se medirá en cuartos de final ante la selección de Suiza, que este sábado batió por 2-0 a la de Italia. Un tanto de Remo Freuler, en el tramo final de la primera mitad del partido, y un golazo de Ruben Vargas, al poco de empezar la segunda mitad, sellaron la victoria helvética y destronaron al vigente campeón. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Foden, Bellingham; y Kane. ESLOVAQUIA: Dubravka; Pekarík, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Haraslin y Bozenik. --ÁRBITRO: Umut Meler (TUR). --ESTADIO: Veltins-Arena (Gelsenkirchen). --HORA: 18.00/La 1.

Compartir nota: Guardar Nuevo