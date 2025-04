Rodrygo Goes: "Estamos preparados, queremos el primer título de 2025"

El futbolista brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes afirmó este jueves que el equipo está "preparado" y quiere ganar "el primer título del año" 2025, al mismo tiempo que reconoció estar "contento" después de que los madridistas accedieran a la final de la Supercopa de España, que se está disputando en Yeda (Arabia Saudí), gracias a su victoria por 3-0 frente al RCD Mallorca.

"Un día muy especial. Muy contento por la victoria, por otro gol con esta camiseta y hoy por ser mi cumpleaños. Estoy muy contento", expresó el brasileño en declaraciones a Movistar+ recogidas por Europa Press tras el triunfo en la segunda semifinal del torneo.

Rodrygo no valoró la pelea con la que acabó el encuentro con tangana incluida y su compañero Raúl Asencio involucrado. "Yo no sé mucho qué pasó. Yo solo me concentré en mi gol. Doy las gracias a Lucas Vázquez por la asistencia, y eso de la pelea, no sé qué pasó. Solo estaba celebrando mi gol", dijo.

El futbolista también resaltó el partido del Mallorca. "Contra el Madrid, ellos siempre van a intentar dar la vida. Siempre es muy difícil jugar contra ellos", analizó, pero agregó que el Real Madrid está "preparado" para la final de este domingo ante el FC Barcelona. "Estamos bien y queremos ya este primer título del año", sentenció.

Finalmente, Rodrygo elogió a su compañero Jude Bellingham que "está muy bien, como siempre". "Al principio de la temporada le costó un poco marcar, pero él siempre está con la cabeza arriba, entrenando todos los días para mejorar y ahí está el resultado de todo tu trabajo", concluyó.