Manuel Escribano nos habla de su relación con Laura Sánchez

Tres semanas después de convertirse en protagonista de la crónica rosa por su inesperada separación de David Ascanio tras 15 años de relación y casi 6 de matrimonio, Laura Sánchez olvía a acaparar los titulares esta semana por su incipiente historia de amor con el torero Manuel Escribano. La revista '¡Hola!' descubría a esta nueva pareja sorpresa, publicando unas imágenes de la modelo y su nueva ilusión derrochando besos y miradas cómplices durante un romántico paseo nocturno cogidos de la mano por las calles del centro de Sevilla. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con el torero tras torear en Perú y nos ha confesado que se encuentra "muy bien, fenomenal" tras su corrida, ya que todo "ha ido todo fenómeno". En cuanto a su relación con la modelo, Escribano nos confesaba que "todo está bien" y que está muy feliz de este incipiente amor: "Sí, encantado, la verdad". Tanto es así que no duda en definirla como "una niña de categoría", por lo que no puede estar más "contento". A pesar de que se están conociendo, Laura no ha podido viajar con él para verle torear fuera de España: "No, no está aquí, está trabajando", pero nos aseguraba que "estamos todos felices, todo va como queremos cada uno". Por último, nos dejaba claro que "uno hace las cosas para estar bien, para sentirse bien" y negaba la mayor cuando se le preguntaba si el había sido el motivo de la ruptura de la modelo con David Ascanio: "No, no, para nada, estábamos cada uno en una situación completamente libre y es un momento bueno y feliz".

