Venezuela y Mónaco entran en la “lista gris” de dinero sucio de organismo de control mundial

(Bloomberg) -- Venezuela y Mónaco fueron agregados a la “lista gris” de un organismo de vigilancia mundial por no haber logrado suficientes avances en la contención de los flujos financieros ilícitos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a los dos países en su lista tras un debate y una votación durante la sesión plenaria del grupo en Singapur, según un comunicado emitido el viernes, confirmando informes anteriores de Bloomberg News.

Los países incluidos en la lista deben someterse a una supervisión más estricta para subsanar deficiencias estratégicas, y la medida puede hacer que los inversionistas extranjeros sean más cautelosos a la hora de hacer negocios en ellos. Según un informe de 2021 del Fondo Monetario Internacional, los países incluidos en la “lista gris” experimentaron “una reducción grande y estadísticamente significativa de las entradas de capital”.

La decisión llega en un momento complejo para Venezuela, que ha enfrentado fuertes requisitos de cumplimiento en el sector financiero y en otras áreas debido a las sanciones estadounidenses.

También se produce de cara a las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro aspira a un tercer mandato consecutivo. Aunque el candidato de la oposición Edmundo González aventaja al mandatario socialista por al menos 20 puntos porcentuales en las encuestas de opinión, Maduro sigue convencido de que puede obtener suficiente apoyo para ganar, y se dice que tiene planes de respaldo para mantenerse en el poder si no lo logra.

Economía informal

A principios de 2022, un equipo visitó Venezuela para preparar un informe de evaluación mutua. Planteó preocupaciones sobre los riesgos de lavado de dinero asociados a la gran economía informal del país, incluida la minería ilegal. Entre las amenazas al financiamiento del terrorismo destacaban las vinculadas a la estrecha alianza económica entre Caracas y Teherán. Irán es una de las tres jurisdicciones incluidas en la “lista negra” de mayor riesgo del GAFI.

El viernes, el organismo de control mundial señaló que se habían producido algunos avances desde esa evaluación, pero que seguían existiendo problemas relacionados con el financiamiento del terrorismo e instó a mejorar la supervisión del sector financiero. También solicitó información precisa y actualizada sobre la titularidad real y señaló la falta de enjuiciamientos y sanciones.

Para Mónaco, que ha enfrentado su propia serie de crisis, la inclusión en la lista del GAFI también llega en un momento crítico.

El pequeño principado de la Riviera francesa está a la espera de un informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco), que examina la capacidad del Gobierno para erradicar el soborno. Después de múltiples escándalos políticos en la última media década, el príncipe Alberto II, el gobernante, cortó lazos con varios de sus colaboradores más cercanos el año pasado y ahora está envuelto en una disputa pública con uno de ellos.

El GAFI, con sede en París, reconoció que Mónaco había hecho “progresos significativos” en varias cuestiones señaladas por los inspectores europeos a finales de 2022, como la creación de una nueva unidad de inteligencia financiera que hace las veces de supervisor contra el lavado de dinero. Sin embargo, el informe señala que persisten las deficiencias relacionadas con el enfoque del principado respecto al dinero procedente del fraude fiscal cometido en el extranjero y su lentitud a la hora de perseguir activos delictivos en otros países.

El organismo de control también señaló que Mónaco debería aumentar los recursos asignados a la persecución del lavado de dinero y garantizar sanciones “eficaces, disuasorias y proporcionadas”.

El Gobierno de Mónaco indicó en un comunicado que está decidido a implementar las recomendaciones del GAFI y espera resolver los problemas dentro de 18 meses.

Por otra parte, el GAFI eliminó a Turquía y Jamaica de su “lista gris”, aduciendo los “avances significativos” de ambos países en la mejora de sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Esto deja en la “lista gris” a más de 20 países de varios continentes, entre ellos Nigeria, Sudáfrica, Bulgaria, la República Democrática del Congo, Filipinas y Siria. La clasificación no es tan punitiva como la “lista negra” del grupo, y sugiere que las autoridades están tomando medidas para subsanar las deficiencias actuales.

