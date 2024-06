(AMP) Dia prepara el proceso de refinanciación de la deuda que vence a finales de 2025

El Grupo Dia ha avanzado durante la junta general de accionistas que durante tiene previsto preparar el proceso de refinanciación de la deuda que vence a finales de 2025, así como mejorar su rentabilidad para alcanzar los objetivos marcados para este ejercicio. "Para lograr los objetivos de 2024 a nivel del grupo estamos centrados en mejorar la rentabilidad y aumentar la generación de caja, así como avanzar en el desempalancamiento y en preparar el proceso de refinanciación de la deuda que vence a finales de 2025", ha avanzado el consejero delegado global de Grupo Dia, Martin Tolcachir, durante su discurso a los accionistas. El alto ejecutivo ha subrayado que la transformación de la compañía les ha permitido "pavimentar el futuro" de la compañía. "Nos coloca en una sólida posición para afrontar el próximo proceso de refinanciación, con el que garantizaremos los recursos con los que vamos a hacer realidad nuestras ambiciones", ha destacado. El consejero delegado global de Dia, Martin Tolcachir, ha subrayado que Dia es "un negocio sólido, rentable, con una estrategia clara y el liderazgo adecuado para su ejecución". "El 2023 ha sido clave para el futuro de la compañía", ha recalcado, recordando que se han logrado hitos como la finalización del proceso de 'turnaround' en España y Argentina, lograr una mejora en sus resultados financieros y simplificar el porfolio, tras la venta del negocio de Portugal y recientemente el de Brasil, para concentrar los esfuerzos en los países "más rentables y con potencial para crecer". "España y Argentina cerraron 2023 con resultado neto positivo, algo que no ocurría desde hace varios años, prueba de la fortaleza de un negocio que, movido por nuestro propósito de estar cada día más cerca para ofrecer gran calidad al alcance de todos, ha sabido conectar con los intereses y gustos del cliente y lo ha hecho en un contexto desafiante como el actual", ha asegurado en su discurso a los accionistas. No obstante, ha recordado que el resultado del último año se vio afectado por el deterioro de activos en Brasil por 60 millones de euros, ya que sin este impacto, el resultado neto de Grupo Dia en 2023 fue de 30 millones de euros positivos. "Esta mejora en los resultados año a año se ha logrado, sin duda, gracias a una gestión comprometida y responsable con el negocio y a las decisiones tomadas para simplificar el porfolio de la compañía", ha destacado Tolcachir. Además, ha recordado que la deuda financiera neta se redujo en 120 millones de euros frente al año anterior, reduciendo también el ratio de apalancamiento a 1,96 veces. DESINVERSIÓN TRAS VENDER NEGOCIO DE PORTUGAL, BRASIL Y CLAREL Por otro lado, Tolcachir ha comentado las decisiones adoptadas por el grupo para simplificar su portfolio como la venta de tiendas de gran tamaño a Alcampo, el negocio de Portugal y Clarel, a las que se une la reciente desinversión de Brasil. "En Brasil, la compañía ha realizado una fuerte inversión y esfuerzo que no ha obtenido el retorno esperado, y ante los persistentes resultados negativos se ha tomado la decisión de vender esta unidad de negocio", ha explicado, tras cerrarse la operación esta semana. "Estas decisiones han sido adecuadas para simplificar el perímetro de la compañía y dirigir nuestros esfuerzos a los mercados en los que tenemos potencial para crecer y crear valor a medio y largo plazo", ha insistido. De cara a 2024, Tolcachir ha avanzado que la cadena de supermercados se centrará en "sorprender a los clientes en España y Argentina, enenamorarlos para que el negocio en ambos países siga creciendo y generando valor". En España, la compañía se centrará en crecer de forma orgánica apoyada en las fortalezas de su propuesta de valor, potenciando la fidelización a través de Club Dia, el crecimiento en su canal 'online' y en la frecuencia y número de visitas gracias a un surtido que potencia los productos frescos de procedencia local y ofrece equilibrio entre marcas propias y de fabricante. "Somos conscientes de que aún quedan desafíos que abordar. Los desafíos son para nosotros también una oportunidad para cumplir nuestro propósito y contamos con el equipo y las fortalezas clave para afrontarlos", ha subrayado. El consejero delegado global de Dia ha reiterado a los accionistas, tras las últimas críticas recibidas en la previa de la junta por parte del minoritario Western Gate, la 'family office' de Luís Amaral, que trabajan para "que los resultados de Dia se reflejen en el valor de su acción". "Avanzamos paso a paso en nuestra hoja de ruta y seguimos trabajando para que los resultados se reflejen en el valor de su acción", ha señalado. Por otro lado, Tocalchir ha destacado también la apuesta por los fraquiciados que es un "aliado para crecer en proximidad", lo que ha impulsado el crecimiento de su red. "Dia es un negocio sólido y atractivo rentable también para nuestros franquiciados. Ocho de cada 10 de nuestras tiendas de barrio en España y en Argentina operan ya con el nuevo modelo de tienda y sabemos que tenemos una tienda que es ganadora con un gran anclaje en la proximidad", ha recalcado. REELECCIÓN DE CONSEJEROS Y DE EY COMO AUDITOR De esta forma, la junta general ordinaria de accionistas ha aprobado la reelección de siete de sus consejeros y se ha ratificado el nombramiento por cooptación y reelección de Alberto Gavazzi como consejero externo dominical de la sociedad. Así, los accionistas han acordado reelegir como consejeros independientes a José Wahnon Levy, Gloria Hernández García, Luisa Deplazes de Andrade y Vicente Trius, y a Sergio Antonio Ferreira y Marcelo Maia Tavares de Araújo en calidad de externos. También se ha dado luz verde a la reelección de EY como auditor de las cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2024, así como al informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio correspondiente al año 2023.

