El croata Stanišić renueva con el Bayern de Múnich hasta 2029

Berlín, 27 jun (EFE).- El internacional croata Josip Stanišić, de 24 años, amplió su contrato con el Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029, según informó este jueves el club bávaro.

La renovación del zaguero croata, recién aterrizado de la Eurocopa de Alemania en la que su selección cayó en primera ronda, coincide con su regreso al club germano, después de que el balcánico estuviera cedido la temporada pasada en el Bayer Leverkusen, entidad con la que conquistó la Bundesliga y que aspiraba a retenerlo un año más, de acuerdo con el semanario 'Kicker'.

El lateral derecho declaró en el acto de ampliación de contrato que sus "objetivos son claros": "Darlo todo por el Bayern Múnich y ganar tantos títulos como sea posible", además de resaltar que "es bonito volver" a casa.

"Me alegro de haber firmado un nuevo contrato con mi club. Soy aficionado de este club desde que tengo uso de razón. Estoy agradecido al Leverkusen porque allí aprendí mucho, tanto dentro como fuera del campo: Me permitieron jugar muchos partidos, pude mostrarme y coger ritmo. He ganado confianza y creo que regreso siendo mejor jugador", relató.

El director general del club muniqués, Max Eberl, aseguró que en la entidad bávara están "contentos de ampliar el contrato de Josip a largo plazo", además de señalar que "nació en Múnich y jugó en las categorías inferiores del Bayern Múnich".

"Stanišić sabe lo que es importante en el Bayern Múnich. Se ha consolidado al más alto nivel en Leverkusen y con la selección croata. Nos alegramos por los próximos años con él", dijo.

Por su parte, director deportivo Christoph Freund esgrimió que "Josip es otro ejemplo del trabajo con la cantera" y que "se necesitan tipos así en un equipo", ya que "es un modelo a seguir de cómo hacerse valer en el Bayern Múnich". EFE.

