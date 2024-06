Titular del Parlamento de Honduras se pronuncia sobre sentencia de Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, 26 jun (EFE).- El titular del Parlamento de Honduras, Luis Redondo, dijo este miércoles que "el mitómano ha sido condenado por narcotraficante", tras conocer la sentencia de 45 años de prisión contra el expresidente de su país Juan Orlando Hernández por tráfico de drogas.

"Díganle al mundo que el mitómano ha sido condenado por narcotraficante", escribió Redondo en las redes sociales, parodiando un mensaje de Hernández antes de ser declarado culpable en EE.UU. por narcotráfico: "Díganle al mundo que soy inocente".

El presidente del Parlamento abogó por "justicia para los millones de familias, electores y contribuyentes de Estados Unidos y de las miles de personas que perdieron la vida y millones de familias que fueron destruidas por el narcotráfico y la corrupción".

Señaló además que "no debemos tener ninguna consideración para los que son familia (esposas, primos) y que ayudaron, ayudan o están vinculados con estos criminales condenados o pedidos en extradición por narcotráfico, que han causado tanto dolor".

Los procesos electorales de Honduras, que retornó a la democracia en 1980, han sido salpicados por denuncias de que candidatos a cargos de elección popular han recibido dinero del narcotráfico para sus campañas.

"No más narcotráfico, no más corrupción, no más procesos electorales para estos criminales, ni sus familiares; no más partidos políticos que enrolan y buscan llevar al poder a miembros de las estructuras criminales, ninguna consideración para los que convirtieron a Honduras en un narco estado", expresó Redondo en alusión a este flagelo.

"Están condenados para siempre. El dolor provocado ha sido inimaginable y han sumergido a Honduras en la pobreza, inseguridad y migración extrema", acotó.

Hernández, de 55 años, fue sentenciado a 45 años de cárcel en un juicio que enfrentó desde 2022 en Nueva York por tres delitos asociados al tráfico y uso de armas de alto poder.

El expresidente, que ejerció el poder en Honduras durante 8 años (2014-2022), fue extraditado a EE.UU. el 21 de abril de 2022, pocas semanas después de haber concluido su segundo mandato de 4 años. EFE

