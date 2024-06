Hollande: La izquierda es "el único muro" frente a la extrema derecha

París, 26 jun (EFE).- El expresidente socialista francés François Hollande aseguró este miércoles que la alianza de partidos de izquierda es "el único muro" que puede frenar la llegada al poder de la extrema derecha de Agrupación Nacional (RN).

"Solo la unión de la izquierda puede ser un muro" frente a la extrema derecha, afirmó Hollande, jefe del Estado entre 2012-17, en una entrevista con el canal BFMTV a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas francesas.

Hollande, que dejó la política activa tras dejar el Elíseo, ha vuelto para esta elección y es candidato a diputado en su departamento de Corrèze (centro) por el Nuevo Frente Popular de izquierda (NFP).

"Me he implicado para que la sensibilidad socialista tenga una posición fuerte en la nueva Asamblea Nacional", explicó.

Hollande urgió a los demás partidos, aparte del RN, para hacer bloque contra la extrema derecha en la segunda vuelta, de forma que los candidatos con menos posibilidades se retiren de la carrera electoral para favorecer que no salga un diputado ultra en esas circunscripciones.

"La retirada debe ser automática cuando hay riesgo de elección de un candidato del RN", insistió.

Dos de sus antiguos primeros ministros, Manuel Valls y Bernard Cazeneuve, no han apelado a votar por el Frente Popular contra el RN. "Creo que se equivocan", consideró Hollande.

RN es "un partido xenófobo", argumentó, "si tenemos una idea de Francia conforme a nuestros valores, los terceros clasificados para la segunda vuelta deberían retirarse".

"Yo diría a los electores que voten (contra el RN) a pesar de sus reticencias" sobre los candidatos de partidos ajenos a su ideología, insistió.

Sobre el NFP, aseguró que "es muy diferente" a la coalición de la izquierda de las elecciones de 2022, conocida como Nupes por sus siglas, y que daba la impresión de estar muy dominada por el izquierdista La Francia Insumisa (LFI).

Y recalcó que el fundador de LFI, Jean Luc Mélenchon "no es el hombre del consenso" entre la izquierda para ser primer ministro. En todo caso, Hollande aseguró que no se postula para ser jefe del Gobierno: "No me veo" en el Palacio de Matignon.

El ultraderechista RN mantiene su ventaja según el último sondeo, publicado este miércoles, con un 36 % de intención de voto y entre 220-260 diputados (la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional está en 289).

El Frente Popular tendría el 28,5 % de las preferencias con 180-210 diputados, mientras que el bloque macronista se quedaría en el 21 % y 75-110 escaños.

Más lejos quedaría el conservador Los Republicanos (LR), que tendría de 23 a 50 diputados, y que podría ser clave para dar o negar la mayoría absoluta a la ultraderecha.

Tras las elecciones, el expresidente socialista pidió una colaboración de todas las fuerzas políticas ajenas a la ultraderecha, para "hacer avanzar al país de forma mínima".

Preguntado sobre si se refería a una "gran coalición", eludió retomar esa expresión y se limitó a decir que "hay varias formas de hacerlo".

Hollande recordó cuando el ultra Jean Marie Le Pen alcanzó la segunda vuelta de las presidenciales de 2002 y todos los demás partidos pidieron el voto para el presidente saliente, el conservador Jacques Chirac.

"Y Jacques Chirac siempre fue muy claro contra la extrema derecha", subrayó. EFE

rcf/av