Apple rechaza incluir los emuladores de juegos retro de PC iDOS 3 y UTM SE para iPhone en la App Store

Apple ha rechazado introducir en su tienda oficial de aplicaciones los emuladores de juegos retro de ordenador iDOS 3 y UTM SE para iPhone, alegando que violan algunos de los apartados sobre los que se cimentan sus Pautas de revisión de aplicaciones, como no ser de una consola. Con la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), Apple debe permitir la publicación de emuladores de juegos en la App Store. Se trata de un 'software' que tiene la capacidad de simular las funcionalidades de un 'hardware' u otro programa y que permite, por ejemplo, llevar las funciones de una consola a un 'smartphone'. Recientemente, la compañía tecnológica ha desestimado la incorporación a la App Store los emuladores UTM SE e iDOS 3, una negativa que estaría justificada por la aplicación de las nuevas pautas de revisión de aplicaciones con las que funciona la tienda oficial de aplicaciones. Los creadores de estos emuladores han explicado cómo Apple ha rechazado sus propuestas tras dos meses de revisión, indicando que no se ajustan a lo que está contemplado en su nueva normativa de aplicaciones permitidas. En primer lugar, el desarrollador de iDOS 3, Chaoji Li, ha sugerido que tuvo que cambiar el nombre original del emulador -iDOS 2- a iDOS 3 porque el primero "parece estar incluido en la lista negra" de la App Store. Después de rechazar este nuevo emulador por ser igual que su predecesor, alegando que había "spam de diseño", Apple ha desestimado iDOS 3 porque "no es una videoconsola retro", de modo que no está contemplada por sus nuevas políticas. Concretamente, en el apartado 4.7, que se mencionan las normas aplicables a miniaplicaciones, minijuegos, juegos en 'streaming', chatbots, complementos y emuladores. Li, que ha compartido el aviso que recibió de parte de Apple con The Verge, también ha indicado que la marca considera que iDOS 3 "proporciona funcionalidades de emulador, pero no trabaja específicamente como una consola de juegos retro", motivo por el que habría rehusado introducirlo en la App Store. Ante la negativa, el desarrollador consultó qué debía hacer para ajustarse a lo que exige su política de aplicaciones, pero la compañía tecnológica no le ofreció detalles sobre los cambios a ejecutar. El emulador UTM SE tampoco formará parte de los servicios que ofrece App Store para iOS, tal y como informaron sus creadores hace unos días a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). La compañía alegó en primer lugar que se desestimaba la propuesta porque no se le podía aplicar la regla 4.7 de sus pautas de revisión de aplicaciones. "La Junta de Revisión de la App Store determinó que el PC no es una consola", compartieron sus desarrolladores en X (Twitter). En este sentido, compartieron que habían decidido desistir de los procesos de aprobación de la firma porque esta no permite emplear un compilador de tiempo de ejecución (JIT, por sus siglas en inglés), lo que resulta en un rendimiento menor del emulador. Después, UTM compartió una actualización en la que advierte que Apple ha rechazado este emulador por la regla 2.5.2, que establece que los emuladores "deben ser independientes" y que no es posible descargar, instalar o ejecutar código que introduzca o cambie características o funcionalidades del servicio, excepto si se trata de servicios con fines educativos.

